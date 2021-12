Amanda Seyfried se transforme en Elizabeth Holmes dans The Dropout

Argent, romance, tragédie et tromperie ? On dirait que cela pourrait être un favori rapide.

Le 15 décembre, Hulu a publié un premier aperçu de sa prochaine série dramatique, The Dropout, basée sur le podcast ABC News sur le fondateur et PDG de Theranos en disgrâce. Elizabeth Holmes, dont la société aujourd’hui disparue était autrefois évaluée à 9 milliards de dollars. Le streamer a également annoncé que la série limitée sera diffusée avec trois épisodes le jeudi 3 mars, avec de nouveaux épisodes chaque semaine.

The Hulu Original met en vedette Mamma Mia’s Amanda Seyfried comme Holmes et Lost Naveen Andrews en tant qu’ancien petit ami et partenaire commercial de Holmes, Balwani ensoleillé.

Selon la description de l’émission, « L’histoire de Holmes et Theranos est une histoire incroyable d’ambition et de gloire qui ont terriblement mal tourné. Comment la plus jeune femme milliardaire autodidacte du monde a-t-elle tout perdu en un clin d’œil ? »

En mars, Seyfried, qui a été nominée pour l’Oscar 2021 de la meilleure actrice dans un second rôle pour son travail dans Mank, a endossé le rôle de Holmes de Kate Mckinnon, qui a abandonné le projet en février.