Amanda Staveley aperçue en train de regarder l’entraînement de Newcastle alors que le nouveau chef « attend le feu vert » pour limoger Steve Bruce, mais Neil Warnock insiste sur le fait que le manager « mérite plus de respect »

Amanda Staveley a été aperçue en train de surveiller les séances d’entraînement de Steve Bruce et Newcastle, le manager attendant nerveusement une décision sur son avenir.

Staveley a tenu à montrer qu’elle ne sera pas un chef absent, après son achat de 10 par participation dans le club, et a été vue en train de regarder les joueurs et de parler au personnel du terrain d’entraînement des Magpies à Darsley Park.

Amanda Staveley a regardé l’entraînement de Newcastle cette semaine

Staveley a facilité l’achat de 305 millions de livres sterling du club par le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite, ce qui ferait de Newcastle l’équipe de football la plus riche du monde.

La femme d’affaires britannique, désormais membre du conseil d’administration du club, a depuis été vue pour la première fois sur le terrain d’entraînement du club, le manager sous pression Steve Bruce conservant son poste, pour l’instant, à la suite d’une réunion cruciale.

Des rapports plus tôt dans la semaine ont affirmé que Bruce serait la première victime du nouveau régime, le manager étant extrêmement impopulaire parmi les supporters qui n’ont pas encore vu leur équipe remporter un match de Premier League cette saison.

Mais maintenant, il est entendu que Bruce pourrait être dans la pirogue pour ce qui serait le 1000e match en tant qu’entraîneur contre Tottenham ce week-end, le PIF retardant toute décision concernant son avenir.

Amanda Staveley regarde l’entraînement de Newcastle pour la première fois depuis qu’elle est devenue copropriétaire à 10 % du club

Bruce est toujours le manager de Newcastle… pour l’instant. Le patron subit une énorme pression mais a réussi à survivre à sa première rencontre avec Staveley

Le Times rapporte que le retard est dû au fait que Staveley a dû attendre le feu vert des nouveaux propriétaires saoudiens du club pour limoger le patron sous pression.

Staveley a été vue avec son mari et copropriétaire Mehrdad Ghodoussi rencontrant le personnel de jeu avant de regarder une séance d’entraînement alors que les Magpies se préparent pour la visite des Spurs ce week-end.

La nouvelle chef des Magpies a insisté sur le fait qu’elle serait régulièrement présente dans le club après la prise de contrôle, déclarant après l’officialisation de l’accord : « Je serai très impliqué, très impliqué.

« Je ne choisirai pas des joueurs de football, mais je serai très impliqué sur le plan commercial, sur la gestion du club, sur la garantie que nous livrons un plan d’affaires et une stratégie qui aident à générer les revenus commerciaux qui nous permettent de investir dans les joueurs.

« Mon équipe sera basée à St James’ et je serai souvent ici. »

Staveley et son mari se sont adressés aux membres du personnel alors que la nouvelle ère commençait officiellement

Bruce est de loin le favori pour être le prochain manager de Premier League à être limogé, avec Newcastle actuellement dans une bataille de relégation et à la recherche d’améliorations instantanées avant la fenêtre de transfert de janvier.

Le manager de Middlesbrough, Neil Warnock, a exprimé sa sympathie pour Bruce, déclarant à talkSPORT qu’il pense que l’entraîneur tant décrié mérite beaucoup plus de respect de la part des supporters.

« C’est un bon manager, un homme bon », a déclaré Warnock au talkSPORT Breakfast.

«Je pense qu’il mérite un peu mieux que le respect après la façon dont il a joué dans sa carrière.

« Quand je vois des fans frapper et fracasser sa voiture alors qu’il sort du terrain d’entraînement, ils peuvent sûrement se permettre une certaine sécurité dans un endroit comme celui-là. »

Warnock pense que Bruce a été mal traité par les fans de Newcastle

Warnock est certain que le joueur de 60 ans ne sera pas au chômage longtemps lorsqu’il quittera finalement Newcastle.

Le patron de Boro a expliqué : « Cela me déçoit, mais il trouvera un autre travail, vous ne réalisez pas ce que c’est, les restrictions sous lesquelles il gère depuis tant d’années.

« Il a été très malchanceux dans le fait qu’il a dû en supporter tout le poids, les gens en arrière-plan ont fait ce qu’ils ont fait sans vraiment lui donner autant d’aide.

« Je ressens pour lui, mais il reviendra maintenant, il partira et il reviendra et quelqu’un d’autre aura un bon manager. »

Le prince héritier Mohammed ben Salmane demandera l’approbation de toute décision concernant la gestion

Bruce ne s’est pas beaucoup amusé à Newcastle grâce à l’ancien propriétaire Mike Ashley qui a gardé son portefeuille dans sa poche

Pendant ce temps, l’animatrice de talkSPORT, Gabby Agbonlahor, a demandé comment Bruce avait même la motivation de continuer à Newcastle.

La légende d’Aston Villa a travaillé avec Bruce dans son club de toujours et a révélé sa surprise de voir à quel point son ancien manager n’était pas découragé par le bâton qu’il a reçu pendant son mandat à Villa Park.

Bruce vit maintenant des circonstances similaires à Newcastle, et Agbonlahor se demande pourquoi le manager s’y est soumis.

« J’ai vu Steve Bruce lors de ses derniers matchs à Aston Villa », a déclaré l’ancien capitaine de Villa.

«C’est devenu un peu amer avec le soutien, et je me suis toujours dit en le regardant alors, pourquoi faites-vous même cela?

Agbonlahor a joué sous Bruce à Villa et a été choqué par le bâton qu’il a dû supporter

« Il a gagné beaucoup d’argent et je me demandais pourquoi tu fais ça ? Mais ensuite, je parle à des gens qui le connaissent mieux et ils disent qu’il trouvera un autre travail.

« Ensuite, il a obtenu le poste à Sheffield mercredi, puis il est allé à Newcastle. »

Si Bruce survit jusqu’à dimanche, il gérera son 1000e match après avoir dirigé une multitude de clubs anglais dont Wigan, Crystal Palace, Birmingham, Sunderland et Hull.

Bruce a obtenu quatre promotions au cours de sa carrière de manager, ainsi qu’une finale de la FA Cup, lorsque son équipe de Hull a perdu 3-2 contre Arsenal à Wembley en 2014.

