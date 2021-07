Amanda Staveley envoie un message provocateur aux fans de Newcastle que la prise de contrôle ” VA ” passer et déclare ” nous sommes impatients de vous accueillir à St James ” Park ” après un affrontement avec Simon Jordan

Amanda Staveley a envoyé un message fort aux fans de Newcastle que la prise de contrôle promise par le club « VA se produire ».

Le financier a rejoint talkSPORT vendredi pour poursuivre les appels à une transparence totale de la Premier League sur l’échec de l’accord de l’année dernière pour le rachat de Mike Ashley.

.

Staveley a continué d’insister pour que la prise de contrôle de Newcastle se fasse

Le consortium de Staveley, qui comprend sa société PCP Capital Partners, le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite – le partenaire majoritaire – et les frères Reuben, a retiré son offre en juillet dernier après une attente de 17 semaines pour que l’instance dirigeante termine le test de ses propriétaires et administrateurs. .

Vendredi, un groupe d’une centaine de supporters de Newcastle s’est rendu à Londres pour manifester sur la place du Parlement contre ce qu’ils considèrent comme un manque de transparence de la part de la Premier League concernant l’échec de l’offre publique d’achat.

L’affaire sera entendue lors d’une audience d’arbitrage plus tard ce mois-ci, mais le club, le propriétaire Ashley et Staveley demandent tous que le différend soit tenu en public.

Le groupe a même demandé au gouvernement britannique d’intervenir, mais il lui a été demandé de résoudre le problème avec la Premier League.

L’ancien propriétaire de Crystal Palace, Simon Jordan, a critiqué Staveley dans le passé, remettant en question ses intentions et accusant le chef du consortium de ” veiller sur elle-même “.

Lors d’une discussion animée en direct sur talkSPORT, l’ancien propriétaire de Crystal Palace, Simon Jordan, a affirmé que Staveley ” aboyait sur la lune ” avec ses appels au gouvernement pour qu’il intervienne, et l’a accusée de ” soulever la racaille ” auprès d’une ” base de fans crédule “.

. – Contributeur

Ashley est impopulaire parmi les fans de Newcastle et essaie de vendre le club depuis des années

Mais Staveley a riposté à cette accusation et à l’étiquetage de l’armée Toon, et a répondu avec ce message de défi aux partisans :

«Nous sommes impatients de vous accueillir à St James’ Park et nous sommes impatients d’essayer de faire passer cette transaction par-dessus le mur – et ce sera le cas.

“Nous sommes tous là, nous sommes tous passionnés par Newcastle, tous les membres du consortium le sont, je l’ai dit très clairement dans mes deux dernières interviews.”

Staveley, le consortium et Ashley n’ont pas renoncé à l’accord et espèrent que le verdict leur permettra de raviver la prise de contrôle de 300 millions de livres sterling.

Et le financier a insisté sur le fait qu’il ne souhaitait pas “tracer de ligne de bataille” avec la Premier League sur l’arbitrage, et a déclaré que l’élite devrait accueillir l’opportunité de transparence.

« J’ai fait part de mes arguments très clairement au gouvernement et je pense que l’arbitrage est la clé », a-t-elle expliqué.

«Nous voulons cette transaction et nous voulons vraiment pouvoir investir dans le club, investir dans le nord et investir à Newcastle. Il n’y a aucune raison pour que cela ne puisse pas aller de l’avant.

“De toute évidence, ce processus d’arbitrage est essentiel, et je pense que c’est pourquoi nous voulons tous voir ce qui se passe entre la Premier League et Mike [Ashley].

.

La prise de contrôle de Newcastle par Amanda Staveley pour 300 millions de livres sterling a été rejetée par la Premier League l’été dernier

« Une chose que je veux préciser, c’est que nous voulons avoir de bonnes relations avec la Premier League. Nous essayons de faire partie de leur institution, nous sommes de grands fans de football à tous les niveaux, le niveau local est très important, nous soutenons donc Mike et nous espérons pouvoir soutenir la Premier League.

«Nous n’aurions jamais soutenu un plan de Super League européenne et j’espère qu’à l’avenir, il y aura une voie à suivre.

“Je ne veux pas tracer de lignes de bataille, je veux juste dire:” Regardez, ce processus est en cours et nous voulons beaucoup acheter et investir dans le club, nous aimerions que la Premier League organise l’arbitrage en public , Mike aimerait la même chose, et donc à chaque question sur notre engagement, ce que nous voulons faire, on peut y répondre ».

“Je pense que c’est une opportunité pour la Premier League de considérer qu’elle accueille également la transparence, car c’est plus facile que s’il y a eu des protestations après cela, les gens peuvent dire qu’elle a été gérée avec transparence et c’est important.”

Interrogé par Jordan si les Saoudiens sont toujours là, ou s’ils sont partis, Staveley a ajouté : « Nous avons clairement exprimé notre position, je voulais juste profiter de l’occasion pour remercier les fans.

«Je suis tellement stupéfait par tout le soutien incroyable que nous avons reçu des fans au cours de la dernière année, et beaucoup d’entre eux aujourd’hui prennent du temps dans leur vie bien remplie pour se rendre à Londres.

«Nous sommes très reconnaissants pour votre soutien et nous pensons vraiment que le processus d’arbitrage devrait être rendu public afin que vous (les médias) et les merveilleux fans puissiez voir exactement ce qui se passe.

« L’un des plus grands attraits pour nous et le club était sa fantastique base de fans.

« Alors, j’aimerais prendre le temps de vous remercier tous. »

Plus tôt dans l’interview, Jordan a accusé le leader de la prise de contrôle : « Ce que vous faites, c’est de la cohue.

« Vous faites croire à une base de fans crédules que la dynamique de ce que vous essayez de réaliser va donner un résultat.

« Quand, vraiment, le gouvernement a été très clair – retournez en Premier League et essayez de résoudre ce problème. »

Staveley a répondu : « Simon, nous avons demandé à la Premier League de le résoudre, et ils peuvent voter à ce sujet, ils peuvent voter sur la transparence.

« Tout ce que nous disons, c’est que nous voulons que cet arbitrage [to be made public].

“Et dire que la base de fans est crédule est absolument ridicule.”