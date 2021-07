Amanda Staveley jure “nous n’abandonnerons jamais” la prise de contrôle de Newcastle alors que Simon Jordan l’accuse de “prendre soin d’elle-même” à la suite de l’échec d’un consortium

in

Simon Jordan a accusé Amanda Staveley de ” veiller sur elle-même ” après avoir exhorté le gouvernement à une plus grande transparence sur la gestion par la Premier League de son offre publique d’achat ratée sur Newcastle.

Le consortium largement financé par l’Arabie saoudite, dirigé par Stavely, a tenté d’acheter les Magpies mais s’est effondré l’année dernière.

Staveley a exhorté le député conservateur à l’aider dans l’offre publique d’achat la semaine dernière

La semaine dernière, Stavely a écrit une lettre ouverte à l’ancienne ministre conservatrice des Sports Tracey Crouch lui demandant son soutien pour la prise de contrôle – mais la députée de Chatham et Aylesford a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas le pouvoir d’intervenir.

Mike Ashley, cependant, mène actuellement une bataille juridique sur deux fronts alors qu’il tente de raviver la prise de contrôle proposée de plus de 300 millions de livres sterling.

Les inquiétudes concernant la relation entre le PIF et l’État saoudien et le piratage présumé de la télévision étaient les racines jumelles du problème, bien que les acheteurs potentiels aient insisté sur le fait qu’ils avaient répondu à toutes les préoccupations pertinentes.

Ashley a lancé une affaire d’arbitrage, qui doit être entendue ce mois-ci, et a déposé une plainte auprès du Tribunal d’appel de la concurrence dans le but de dégager la voie pour ressusciter l’accord.

Jordan n’a pas été impressionné par les récents commentaires de Staveley

“J’exhorterais vraiment le gouvernement à se joindre à notre voix”, a déclaré lundi Staveley à Sky Sports News.

“C’est dans le meilleur intérêt du gouvernement, des régulateurs et des supporters et, éventuellement de la Premier League, car vous n’encouragerez les investissements dans le football que si les parties prenantes peuvent voir qu’il s’agit d’une organisation transparente et bien gérée.

«Je sympathise absolument avec la position de Mike. Il a travaillé sans relâche pour essayer de vendre le club. Il a dit qu’il avait besoin de vendre le club et qu’il avait besoin d’un acheteur avec les poches profondes. Il a dit qu’il ne s’agissait pas de l’argent dans ses poches, mais de qui peut mettre l’argent dans les poches de Newcastle.

«Il a donc fait exactement ce que les fans l’ont exhorté à faire, mais il ne peut pas y arriver. Nous avons en fait conclu un accord juridique en avril de l’année dernière et nous sommes environ 15 mois plus tard et nous n’en sommes toujours pas là, donc je comprends sa position. »

Le co-animateur de talkSPORT, Simon Jordan, pense cependant que Staveley sait que la Premier League ne peut pas contourner ses règles afin de permettre la prise de contrôle et insiste sur le fait qu’il appartient à l’élite de fixer ses propres principes.

Ashley est impopulaire parmi les fans de Newcastle et essaie de vendre le club depuis des années

“L’intérêt d’Amanda Stavely est basé sur l’opportunité d’Amanda Stavely”, a déclaré Jordan.

«Toutes ces absurdités que j’ai écoutées l’année dernière à propos d’elle pleurant sur les opportunités manquées pour Newcastle, il s’agit vraiment d’opportunités manquées pour Staveley.

« Vous avez deux facettes. Un panel d’arbitrage composé de personnes qui sont détachés et ne comprennent pas le football business et prennent une éternité pour prendre des décisions parce que la moitié du temps, ils sont informés de la façon dont le football se tient, quelles sont les raisons des particularités du football qui se passent.

«Vous avez cette partie des choses que les gens ne savent pas ce qui se passe et des gens comme Trevor Birch essaient de résoudre ce problème dans l’EFL.

« La Premier League doit faire de même. Il doit y avoir un groupe d’experts auxquels vous pouvez vous adresser, qui comprennent le football et qui peuvent prendre des décisions rapidement.

“La deuxième partie, qu’elle sait très bien, c’est que cela n’a rien à voir avec le gouvernement, c’est à voir avec les règles internes du football pour lesquelles le football lui-même a voté, y compris Newcastle United, qui suggère que les panels d’arbitrage restent derrière des portes closes.”

Staveley insiste sur le fait qu’elle n’abandonnera pas la reprise mais admet qu’elle est consternée par la longueur du processus.

“Je suis mystifiée, je suis bouleversée”, a-t-elle déclaré. « Il a fallu 17 semaines pour prendre une décision – ou ne pas prendre de décision – et nous sommes toujours là 15 mois plus tard.

«Nous avons fait de notre mieux pour acquérir le club et nous sommes déterminés à le faire. Cela a été un processus extraordinaire. Si nous n’obtenons pas cette intervention du gouvernement et qu’il n’écoute pas ce que nous disons aujourd’hui, alors je crains que ce processus ne tombe en panne et que nous n’ayons jamais une audience équitable.

“Nous pensons que c’est important pour Newcastle et les fans et nous n’abandonnerons jamais.”