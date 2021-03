Amanda Tapping de Stargate SG-1 et d’autres rendent hommage à Cliff Simon après sa mort à 58 ans

Amanda Tapping est souvent en contact avec ses fans via Twitter, mais cette semaine, les nouvelles étaient moins joviales par nature. Jouant Samantha Carter, membre de l’équipe d’élite SG-1, la relation à l’écran de Tapping avec Ba’al de Cliff Simon était plus antagoniste; cependant, dans la vraie vie, Tapping décrit Simon comme « merveilleusement charmant » et a poursuivi en partageant à quel point l’acteur était « important » pour ceux qui aimaient et restaient avec Stargate SG-1 au fil des ans (et même depuis la fin de la série).