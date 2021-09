Amanda Ventrone — Donut enlève tes yeux d’elle !

in

Les Hot Shots d’été d’aujourd’hui viennent de la côte Est où mannequin et influenceur Amanda Ventrone a mis l’eau à la bouche pendant qu’elle plongeait dans un beignet gonflable et grignotait une tranche de pastèque mûre à Colts Neck, New Jersey.

Quand cette bombasse aux cheveux platine ne sert pas de $$$ pour que tu la manges Instagram compte … Ventrone frissonne au parc avec son chien, parcourant le monde dans des endroits exotiques et a même un diplôme en comptabilité !

Comptez-nous !

Nous continuons de préparer à distance nos Hot Shots d’été pour 2021 et avons collaboré avec des chaudasses époustouflantes du monde entier pour votre plus grand plaisir !

Un GRAND merci à Rikki Gage, Anastasie Alexandre, Paige De Cinque, Stefania Ferrario, Ella Halikas, Améthyste Bayleigh, Valter Silva, Ella Rose, Monifa Jansen, L’escouade Silverfox et Jessica Dykstra pour toutes leurs contributions à la série Summer Hot Shots 2021.