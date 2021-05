Amanda Wakeley, Christopher Kane et Petersham ont fermé leurs magasins à Londres – WWD

LONDRES – Le verrouillage s’améliore en Angleterre, avec des restaurants, des hôtels, des pubs, des théâtres et des musées ouverts pour se mêler à l’intérieur cette semaine, un peu plus d’un mois après que les détaillants ont fait de même.

Mais alors que Londres peut être à nouveau sociable (il est désormais permis de serrer des amis dans ses bras), un grand nombre de restaurants, de magasins et d’espaces publics ont fermé pour de bon, à cause du COVID-19 – et pour d’autres raisons également.

Le vaste magasin de la maison de ville d’Amanda Wakeley au 18 Albemarle Street est devenu sombre alors que la créatrice commence à mettre fin à ses activités.

Wakeley’s a été l’un des premiers espaces de vente au détail sur la rue Albemarle rénovée, qui au fil des ans a vu l’arrivée de Thom Browne, Self-Portrait, Paul Smith, Aquazzura et d’autres.

Les administrateurs, Clare Lloyd et Colin Hardman de Smith & Williamson, ont déclaré que la performance commerciale globale de Wakeley avait souffert en raison de la pandémie, et principalement des fermetures du magasin d’Albemarle Street et des concessions de magasins spécialisés pendant les trois verrouillages de Londres.

La société avait besoin d’un investissement supplémentaire en fonds de roulement pour continuer, mais n’a pas pu le garantir, ni trouver un acheteur pour l’entreprise, ont déclaré les administrateurs.

La société de capital-investissement AGC Equity Partners avait investi dans les activités de Wakeley en 2012, et le designer a ouvert la maison de ville un an plus tard. Le magasin proposait du prêt-à-porter, des tenues de soirée, des robes de mariée, des accessoires et disposait d’une zone de personnalisation où les acheteurs pouvaient ajouter des rayures, des patchs et d’autres ornements aux pantalons, vestes et manteaux.

Trophaeum, le propriétaire, a déclaré qu’il confirmerait un nouveau locataire en temps voulu.

Wakeley est cependant loin d’être le seul.

Christopher Kane, qui dirige à nouveau une entreprise indépendante après s’être séparé de Kering en 2018, a discrètement fermé son magasin sur Mount Street, qui fait partie du Grosvenor Estate.

Kane est toujours en train de concevoir, mais se concentre également sur ses projets de beaux-arts et sur sa marque de vêtements et accessoires décontractés More Joy. Il a initialement ouvert le magasin en 2015, rejoignant ses collègues créatifs basés à Londres Roksanda Ilincic, Nicholas Kirkwood, Roland Mouret, Solange Azagury-Partridge et Jenny Packham sur l’artère Mayfair.

Ilincic, Packham et Mouret restent dans le quartier, bien qu’Azagury-Partridge ait depuis déménagé dans un magasin de bijou à Bayswater. Kirkwood a fermé son magasin de Mount Street l’année dernière au plus fort de la pandémie et se concentre sur le commerce électronique.

La boutique de Kane a été conçue par l’architecte minimaliste John Pawson, s’étendait sur 4100 pieds carrés sur deux étages et offrait un mélange de détails de rue et historiques. Kane a utilisé le vaste espace pour des défilés de mode, des rendez-vous, des fêtes et même des cours de dessin de la vie pendant Frieze London.

Lorsqu’on lui a demandé qui emménageait dans l’ancien espace de Kane, Grosvenor a déclaré que Mount Street «continue d’être très demandé par les marques internationales et nationales», et que l’espace de Kane au 6 Mount Street verra bientôt l’arrivée d’un «nouveau magasin de détail phare passionnant». Il n’a pas révélé plus de détails.

Le style de vie, la maison, le jardinage et le fleuriste de Petersham Nurseries, qui a ouvert en 2017 dans le cadre d’un grand complexe de restauration, a fermé son avant-poste de Covent Garden le week-end dernier après l’expiration du bail.

Le restaurant Petersham, le café La Goccia et le Deli resteront ouverts à Covent Garden, tout comme les premières Petersham Nurseries à Richmond, dans l’ouest de Londres.

Michelle McGrath, directrice exécutive de Capital & Counties Properties, le propriétaire du commerce de détail à Covent Garden, a déclaré qu’une multitude de nouvelles unités ouvriraient dans le quartier, mais a refusé de confirmer ce qui prendrait la place de Petersham.

«Nous sommes impatients d’ouvrir un certain nombre de nouveaux détaillants et restaurants à Covent Garden au cours des prochains mois, notamment Vashi, Strathberry, Arc’teryx, Sacred Gold et Ave Mario du groupe Big Mamma», a déclaré McGrath.

Le magasin de montres Bucherer et le magasin de baskets haut de gamme Kick Game ont tous deux rouvert avec de plus grands espaces le mois dernier.

Selon la presse britannique, Reformation, qui a également un magasin à Notting Hill, déménagera bientôt sur le site vacant de Petersham au 27-28 King Street.