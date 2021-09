Parlez de la pression. En plus d’interpréter une nouvelle chanson dans Dear Evan Hansen, Amandla Stenberg a également aidé Pasek & Paul à écrire “The Anonymous Ones”. Heureusement, elle se sentait soutenue par le duo d’auteurs-compositeurs oscarisés. Et les fans n’ont plus qu’à attendre quelques jours pour voir et entendre le nouveau morceau dans toute sa splendeur. Et avec un CV comprenant The Greatest Showman et La La Land, Pasek & Paul ont déjà acquis une bonne réputation.