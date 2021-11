Amara La Negra est enceinte : combien d’enfants attend-elle ?

Univision Amara La Negra est heureusement enceinte.

Dana Danelys de los Santos, connue artistiquement sous le nom d’Amara La Negra, attend des jumeaux.

La star aux racines dominicaines a annoncé la nouvelle de sa grossesse à travers une publication sur son profil officiel sur la plateforme Instagram dans l’après-midi de ce jeudi 4 novembre.

«Je suis tellement excitée de partager enfin que nous avons des jumeaux en route! Merci @clearblue d’avoir fait partie de notre voyage et de m’avoir donné les nouvelles les plus incroyables ! Il n’y a rien de mieux que de voir le mot ENCEINTE ! Bien que je sois effrayée et nerveuse, surtout après une fausse couche, je suis aussi excitée et j’ai des montagnes russes d’émotions, mais c’est vraiment une bénédiction. #ClearBlueConfirmed #ClearBluePartner #RainbowBaby », a déclaré l’animatrice de Nuestra Belleza Latina dans sa publication sur le réseau social Instagram.

L’annonce d’Amara La Negra a explosé les réseaux sociaux

L’annonce surprise de la grossesse d’Amara La Negra a reçu plus de 168 000 « J’aime » et environ 7 300 commentaires sur la plateforme Instagram.

Les réactions de diverses personnalités de l’industrie du divertissement hispanophone n’ont pas attendu dans la publication du présentateur de télévision.

« Félicitations, bénédictions », a écrit Clarissa Molina, lauréate de Nuestra Belleza Latina dans l’édition 2016.

« Félicitations », a déclaré l’actrice vénézuélienne Marjorie De Sousa.

« Bénis sois-tu, ces bébés et cet utérus. Joie et protection sans fin. Amen. Félicitations », a souligné la chanteuse américaine Emily Estefan.

« Mon Dieu! Que c’est émouvant. Félicitations », a déclaré le chanteur américain Chiquis Rivera.

Qui est le père des jumeaux qu’attend Amara La Negra ?

Dans une interview exclusive au magazine People en Español, Amara La Negra a décidé de ne pas révéler l’identité du père des jumeaux qu’elle attend et a souligné que comme sa mère, elle sera mère célibataire.

« Je vais être mère célibataire. Il y a une partie de moi qui me fait me sentir plus concentré, plus fort. Je sais que mes bébés vont dépendre de moi. Je comprends aussi que le père n’est pas celui qui engendre, il est celui qui élève. Le moment venu, si Dieu me donne la bénédiction de trouver l’homme juste, qui me soutient, qui m’accepte avec mes enfants, eh bien, bien reçu. Mais je me sens béni et je suis si heureux que j’oublie même que [de ser madre soltera]. Je suis plus concentré sur mes bébés », a déclaré l’artiste.

Interrogée par People en Español sur la façon dont elle avait annoncé la nouvelle de sa grossesse au père des enfants, la star d’Univision a déclaré : « Dans mon cas, je me suis réveillée enceinte comme la Vierge Marie. Je me suis réveillée enceinte et c’est tout ce dont je me souviens ».

Quand avez-vous appris que vous étiez enceinte ?

Amara La Negra a appris sa grossesse à la mi-août lors des enregistrements de l’émission « Love & Hip Hop Miami » sur la chaîne de télévision VH1, comme elle l’a annoncé dans son interview avec People en Español.

« J’avais la nausée en pensant que la nourriture allait mal pour moi. L’instinct de la femme m’a dit : ‘Faites un test de grossesse.’ J’ai fait mon test et il est sorti positif », a avoué la star aux racines dominicaines à la publication américaine.

Interrogée sur les noms que porteront ses enfants, elle a déclaré qu’au départ, elle attendrait de connaître le sexe des enfants pour pouvoir se concentrer sur la sélection des noms, mais quelque chose qu’elle a souligné : les noms de ses enfants ne seront pas simples. du tout.

Actuellement, Amara La Negra est enceinte de quatre mois de jumeaux.

Amara La Negra a déjà fait une fausse couche

Avec la sincérité qui la caractérise depuis qu’elle est devenue célèbre, Amara La Negra a confié à People en Español qu’elle avait fait une fausse couche avant de tomber enceinte de ses jumeaux.

« En juillet je perds [un bebé] et fin août, environ trois semaines plus tard, elle était enceinte. C’était très étrange parce que quand je suis allé voir le médecin, il m’a dit que le sac gestationnel [estaba vacío]. C’est alors qu’on a compris qu’il partait [el embrión]. On soupçonne donc qu’il s’agissait de triplés, c’est difficile à dire maintenant car elle avait beaucoup de saignements et avait très mal », a expliqué l’interprète dans son entretien avec People en Español.