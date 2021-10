Amara La Negra se déshabille : Pourquoi a-t-elle posé sans vêtements ?

. Amara La Negra a laissé très peu de place à l’imagination de ses followers sur le réseau social Instagram.

Comme elle l’avait rarement fait, Amara La Negra a fait monter la température sur la plateforme Instagram après avoir partagé une photo où elle apparaît laissant très peu de place à l’imagination de ses milliers de followers.

Dans le cliché qu’il a partagé sur le réseau social, la star aux racines dominicaines apparaît couvrant son buste nu tandis qu’une serviette tombe sur ses fesses nues.

Les réactions des fans de l’animatrice de Nuestra Belleza Latina n’ont pas attendu : « Combien de santé », « Magnifique », « Dieu ! Je t’aime »,« La seule femme noire qui me paralyse »,« Sexy, cool, sensuelle. J’adore ça « , » Absolument génial, je t’aime « , » La perfection existe « .

Amara La Negra n’a pas fourni de détails sur ce qui l’a motivée à se montrer comme jamais auparavant sur la plateforme Instagram.

Actuellement, le célèbre interprète est chargé de montrer tout ce qui se passe dans les coulisses du Manoir de la Belleza à partir de la douzième saison de Nuestra Belleza Latina.

Dans un nouveau post sur Instagram, « La Negra » a demandé à ses abonnés s’ils seraient prêts à acheter une « poupée exotique » inspirée de sa silhouette sinueuse. A noter que la star a une grande expérience dans le monde des affaires en tant qu’investisseur dans des projets immobiliers.

Amara La Negra a précédemment évoqué la possibilité de poser nue

En 2019, Amara La Negra a accordé une interview à l’émission de radio « La Gozadera », où elle a parlé ouvertement de la possibilité de poser complètement nue pour un magazine masculin ou dans un projet audiovisuel pour ses plateformes numériques.

« Pour moi, la vérité n’a pas honte de cela, c’est le peuple », a déclaré la chanteuse à l’émission de radio, évoquant d’éventuels projets qui nécessitent qu’elle soit légèrement vêtue.

Interrogé sur la possibilité de poser pour une publication comme Playboy, « La Negra » a mentionné : « Oui, ils m’ont appelé pour Playboy. Nous sommes encore à voir. Ce qui se passe, c’est que Playboy n’est plus le même qu’avant, ils n’enseignent pas autant qu’avant. Oui, cela a changé et ils m’ont appelé, mais j’étais très disposé. Ce serait un honneur pour moi de dire : « J’ai participé à Playboy.

Le talent d’Univision a révélé que pendant de nombreuses années, elle se sentait peu sûre de son apparence physique

Dans une interview exclusive avec le magazine Latina en 2018, Amara La Negra a révélé que pendant de nombreuses années, elle ressentait une grande insécurité en raison de sa silhouette sinueuse. Cependant, vos peurs appartiennent au passé.

« Mon corps est un art. Pendant de nombreuses années, je me suis senti peu sûr de mon corps, de mes courbes et de mes « imperfections ». Les gens peuvent être très cruels avec leurs commentaires, jusqu’au jour où j’ai décidé de m’aimer et de m’aimer, peu importe ce que les autres pensent de moi. C’est le seul corps que j’ai et Dieu me l’a donné comme ça, pourquoi avoir honte de ne pas être parfait ? En fin de compte, aucun de nous ne l’est », a déclaré le talent d’Univision dans une interview à la publication américaine.

