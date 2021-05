Amara Raja Batteries reprend ses activités dans des usines du Chittoor d’Andhra Pradesh

Le 30 avril, Amara Raja Batteries avait déclaré avoir reçu des ordres de fermeture de l’APPCB pour ses usines situées dans l’État.

Dimanche, Amara Raja Batteries a déclaré avoir repris ses activités dans ses usines du district de Chittoor, dans l’Andhra Pradesh.

La société a repris ses activités dans ses usines de Nunegundlapalli et Karkambadi dans le district de Chittoor à compter du 8 mai, après que la Haute Cour d’Andhra Pradesh a accordé une suspension provisoire des ordonnances rendues par l’Andhra Pradesh Pollution Control Board (APPCB), a déclaré Amara Raja Batteries dans une déclaration.

«Continuant à se concentrer sur les meilleurs systèmes et processus de sa catégorie pour les pratiques environnementales, de sécurité et de santé, la société continuera à collaborer étroitement avec APPCB pour résoudre tous les problèmes potentiels», a noté Amara Raja Batteries.

L’entreprise est confiante dans le respect de tous ses engagements d’approvisionnement et assure à toutes ses parties prenantes que les perturbations temporaires provoquées au cours des derniers jours n’auront pas d’impact significatif sur ses opérations ou son carnet de commandes, a-t-elle ajouté.

«Nous avons pris des mesures proactives pour nous assurer que toutes nos obligations de fournir des produits et services à nos clients sont remplies en temps opportun sans causer de désagrément, de quelque nature que ce soit», a déclaré un porte-parole de la société.

La société évalue actuellement l’impact de la perturbation à court terme et se prépare à répondre suffisamment aux demandes de tous les clients et partenaires commerciaux, a ajouté le porte-parole.

