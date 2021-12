Amaranthe sort le clip de son nouveau single ‘Pv P’

métallurgistes suédois modernes AMARANTHE ont sorti un clip pour leur dernier single « JcJ » (discours du joueur pour « Player Versus Player »). La piste, qui est sortie le mois dernier, était l’hymne officiel de l’équipe suédoise au championnat du monde international d’e-sport. Le clip a été réalisé par la Pologne Groupe13, qui travaillait auparavant avec AMARANTHE sur le « Archange » et » BOUM ! 1 « vidéos.

Lorsque « JcJ » a d’abord été mis à disposition, AMARANTHE a déclaré : « Nous sommes fiers d’avoir en Suède certains des plus grands compétiteurs d’e-sport au monde, et écrire une chanson pour l’équipe suédoise de la Coupe du monde a été très amusant ! Écrire des chansons édifiantes et énergiques est une marque de fabrique. AMARANTHE fonctionnalité, et ‘JcJ’ ne fait certainement pas exception! Conçu dès le départ pour être une dose d’adrénaline et d’endorphines en ces temps de plus en plus sombres, nous espérons que vous apprécierez ce moment unique, et bien sûr, nous souhaitons à l’équipe suédoise de Coupe du monde tout le succès qu’elle mérite à juste titre ! »

AMARANTHE a passé la dernière décennie à s’imposer comme une force formidable, positive et ardemment mélodique pour le bien métallique. De leurs débuts éponymes explosifs en 2011 aux plus sophistiqués et rationalisés de 2014 « Massive addictive » et son suivi impeccable « Maximalisme » (2016), AMARANTHE a magistralement brouillé les frontières entre le métal mélodique, la brutalité écrasante, le balayage cinématographique et l’éclat futuriste. Mené par l’écriture infiniment ingénieuse du guitariste Olof Morck et chanteur puissant Elize Ryd, leur montée en puissance a été une joie à voir.

Largement acclamé comme un live éblouissant, les Suédois ont atteint un nouveau sommet de créativité lors de l’immense succès de 2018 « Hélix »: un album qui a poussé la vision du groupe vers de nouveaux sommets, largeurs et profondeurs, tout en montrant l’éclat de Élise et ses co-chanteurs, Henrik Englund Wilhelmsson et recrue récente Nils Molin.

Pas seulement un retour glorieux, mais une mise à niveau en gros pour leur son exubérant, 2020 « Manifeste » est tout simplement l’album le plus audacieux, dynamique et inoubliable qui AMARANTHE ont publié à ce jour. L’antidote parfait aux angoisses tenaces qui nous affligent tous en ces temps troublés, c’est une célébration technicolor de la puissance intemporelle du métal, flamboyant de toutes les couleurs et du chaos de la vie, mais livré avec le plus grand talent artistique et talentueux.



