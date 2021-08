Amarinder Singh dirigera le Congrès dans les sondages de l’Assemblée du Pendjab, déclare Harish Rawat, au milieu des signes de révolte de la faction Sidhu

in

Certains députés et ministres, apparemment proches de Navjot Singh Sidhu, ont commencé à exiger la destitution de CM Singh pour diverses questions.

Le responsable du Congrès du Pendjab, Harish Rawat, a déclaré aujourd’hui que le Congrès contestera les élections de l’Assemblée du Pendjab sous la direction du ministre en chef, le capitaine Amarinder Singh. L’annonce survient comme un revers pour les dissidents, qui comprennent une trentaine de députés et certains ministres d’État de la faction dirigée par le président du Congrès de l’État, Navjot Singh Sidhu.

Parlant des luttes intestines au sein du parti malgré les changements de direction au sein du comité du Congrès du Pendjab, Rawat a déclaré que le haut commandement du parti avait une idée des problèmes possibles qui pourraient survenir et qu’ils trouveraient une solution.

« Tout le monde fait confiance à Sonia Gandhi et Rahul Gandhi. Nous allons étudier la question et essayer de la résoudre », a déclaré Rawat. Il a dit qu’environ 4,5 ans se sont écoulés mais que soudainement un grand nombre de députés sont déçus et qu’il doit y avoir une raison derrière cela.

La dissidence au Congrès du Pendjab a refait surface après que CM Amarinder Singh a récemment critiqué les remarques « anti-nationales » faites par les conseillers du président du Congrès du Pendjab, Navjot Singh Sidhu. Notamment, certains députés et ministres, apparemment proches de Sidhu, ont commencé à exiger la destitution de CM Singh pour diverses questions. Certains députés et quatre ministres rebelles sont même arrivés à Dehradun pour rencontrer Rawat.

Pargat Singh, député du Congrès, a déclaré qu’il existe divers problèmes qui ont causé du ressentiment parmi les députés. « Je suggère que le CM convoque une réunion de tous les députés sous la supervision de l’observateur de l’AICC et décide des étapes futures après discussion… Certaines personnes sont allées à Delhi et j’irai aussi là-bas. Il n’y a pas de problème avec ça. Nous ne devrions pas détourner les problèmes. Le capitaine Amarinder Singh est notre CM et nous ne sommes pas en désaccord avec cela, mais le travail doit être fait », a déclaré Pargat Singh.

Les quatre ministres présents à Dehradun sont Tript Rajinder Singh Bajwa, Sukhbinder Singh Sarkaria, Sukhjinder Singh Randhawa et Charanjit Singh Channi, a rapporté PTI. Ils devraient également se rendre à Delhi pour rencontrer le haut commandement du parti.

Ces ministres, détracteurs connus d’Amarinder Singh, et environ deux douzaines de législateurs ont tenu mardi une réunion ici et ont demandé le remplacement du ministre en chef, affirmant qu’ils avaient “perdu confiance en lui” sur la question des promesses non tenues.

