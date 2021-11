Amarinder Singh dit que le Congrès du Punjab Lok est son nouveau parti ; Resings du Congrès

J’ai envoyé aujourd’hui ma démission à la présidente du Congrès, Mme Sonia Gandhi ji, en énumérant les raisons de ma démission, a déclaré Amarinder Singh.

L’ancien ministre en chef du Pendjab, le Capt Amarinder Singh, a officiellement démissionné aujourd’hui du parti du Congrès en envoyant sa lettre de démission à la présidente du parti, Sonia Gandhi. Amarinder Singh a également révélé le nom de son nouveau parti, le Punjab Lok Congress, et a déclaré que son enregistrement était en attente auprès de la Commission électorale.

«J’ai envoyé aujourd’hui ma démission à la présidente du Congrès, Mme Sonia Gandhi ji, en énumérant les raisons de ma démission. ‘Punjab Lok Congress’ est le nom du nouveau parti. L’enregistrement est en attente d’approbation par la Commission électorale de l’Inde. Le symbole du parti sera approuvé plus tard », a déclaré Amarinder Singh.

Amarinder Singh avait précédemment annoncé la création de son nouveau parti et déclaré qu’il contesterait les 117 sièges de l’État.

