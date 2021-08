Amarinder Singh fait l’éloge du nouveau mémorial Jallianwala Bagh après que Rahul Gandhi l’ait qualifié d'”insulte aux martyrs”

Le Congrès a déclaré aujourd’hui que Jallianwala Bagh est le site d’un massacre et non un lieu d’exposition.

Le ministre en chef du Pendjab, Amarinder Singh, a salué aujourd’hui les travaux de rénovation de Jallianwala Bagh, quelques heures après que l’ancien président du parti Rahul Gandhi a critiqué le gouvernement pour cette décision. S’adressant aux journalistes, Singh a déclaré qu’il ne savait pas ce qui avait été supprimé et ajouté, mais cela lui semblait agréable. Le look rénové a été dévoilé samedi par le Premier ministre Narendra Modi.

« Je ne sais pas ce qui a été supprimé. Pour moi, cela a l’air très bien », a déclaré le capitaine du Pendjab CM Amarinder Singh.

Rahul Gandhi s’est adressé aujourd’hui à Twitter pour critiquer le gouvernement pour les travaux de rénovation et l’accuser d’avoir insulté les martyrs. « Une telle insulte aux martyrs de Jallianwala Bagh ne peut être faite que par ceux qui ne connaissent pas le sens du martyre. Je suis un fils de martyr – je ne tolérerai à aucun prix l’insulte des martyrs. Nous sommes contre cette cruauté indécente », a déclaré Rahul.

बाग़ के शहीदों का ऐसा अपमान वही कर सकता है जो शहादत का मतलब नहीं जानता। एक शहीद का बेटा हूँ- शहीदों का अपमान किसी क़ीमत पर सहन नहीं करूँगा। इस अभद्र क्रूरता के ख़िलाफ़ हैं। pic.twitter.com/3tWgsqc7Lx – Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 31 août 2021

Dans un autre tweet, il a déclaré que ceux qui n’ont pas lutté pour la liberté ne peuvent pas comprendre ceux qui l’ont fait.

Le Congrès a déclaré aujourd’hui que Jallianwala Bagh est le site d’un massacre et non un lieu d’exposition. Il a déclaré que l’inauguration d’un spectacle son et lumière sur le site est “insultante, irrespectueuse et déplaisante”.

« Ils insultent la mémoire de nos martyrs. Ils tiennent pour acquis les sentiments des citoyens. Ils abusent du martyre pour promouvoir leurs intérêts personnels. PM Modi & Co, n’ont jamais compris et ne comprendront jamais ce que signifie se sacrifier pour notre patrie », a déclaré le parti du Congrès.

Ils insultent la mémoire de nos martyrs.

Ils tiennent pour acquis les sentiments des citoyens.

Ils abusent du martyre pour promouvoir leurs intérêts personnels. PM Modi & Co, n’ont jamais et ne le feront jamais, comprenez ce que signifie sacrifier pour notre patrie.#BJPInsultsMartyrs pic.twitter.com/zHFEWZpk2q – Congrès (@INCIndia) 31 août 2021

Le parti d’opposition a déclaré que le BJP tentait de réécrire l’histoire parce qu’il ne pouvait pas scénariser la sienne.

Inaugurant le complexe rénové, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré hier que, comme Jallianwala Bagh, le gouvernement est en train de remodeler chaque monument historique associé à l’indépendance du pays. Le Premier ministre Modi a déclaré que le Jallianwala Bagh Smarak inspirerait la jeune génération à connaître son glorieux passé. “Cela leur fera réaliser la quantité de sacrifices que notre peuple a consentis pour atteindre la liberté”, a déclaré le Premier ministre.

