Amarinder Singh rejette les rumeurs d’entrée au BJP : ” Ne restera pas non plus au Congrès “

Ces remarques interviennent un jour après qu’Amarinder Singh a rencontré mercredi le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, et a déclaré qu’il avait discuté avec lui de l’agitation prolongée des agriculteurs.

Au milieu des spéculations autour de son entrée au BJP, l’ancien ministre en chef du Pendjab, le capitaine Amarinder Singh, a déclaré jeudi qu’il rejoignait le parti du safran, mais ne resterait pas non plus au Congrès. Dans une interview avec NDTV, Singh a déclaré : « Jusqu’à présent, je suis au Congrès mais je ne resterai pas au Congrès. Je ne serai pas traité de cette manière ».

Jeudi, le chef du Congrès, âgé de 80 ans, a rencontré la NSA Ajit Doval, alimentant davantage les spéculations selon lesquelles il envisageait de se joindre au BJP.

