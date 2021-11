Amarinder Singh salue la décision du Centre d’abroger les lois agricoles; Le mouvement ouvre la voie à un partenariat avec le BJP pour les élections au Pendjab

La décision du Centre d’abroger les lois agricoles ouvre la voie à Amarinder Singh pour se joindre au BJP pour les prochains scrutins de l’Assemblée au Pendjab.

L’ancien ministre en chef du Pendjab, le capitaine Amarinder Singh, a salué vendredi la décision du Centre de retirer les trois lois agricoles litigieuses. La décision est intervenue quelques jours seulement avant que la manifestation des agriculteurs aux frontières de Delhi ne se termine un an le 26 novembre.

« Bonne nouvelle! Merci au PM @narendramodi ji d’avoir accédé aux exigences de chaque punjabi et d’avoir abrogé les 3 lois noires à l’occasion pieuse de #GuruNanakJayanti. Je suis sûr que le gouvernement central continuera à travailler en tandem pour le développement de Kisani ! a-t-il écrit sur Twitter.

Vendredi matin, le Premier ministre Narendra Modi, dans son discours à la nation, a fait la grande annonce de l’abrogation des lois agricoles. Il a également exhorté les agriculteurs qui manifestaient à la frontière de Delhi à mettre fin à l’agitation et à rentrer chez eux.

L’éloge de Singh pour le Premier ministre Modi prend de l’importance car le premier, tout en annonçant le lancement de son propre parti politique avant les élections de l’Assemblée au Pendjab, avait espéré s’associer au BJP à condition que le Centre résolve le problème des protestations des agriculteurs.

« J’espère un accord de siège avec le BJP dans les sondages de l’Assemblée du Pendjab 2022 si #FarmersProtest est résolu dans l’intérêt des agriculteurs. Envisageant également une alliance avec des partis partageant les mêmes idées tels que les groupes dissidents Akali, en particulier les factions Dhindsa et Brahmpura », avait-il tweeté le mois dernier.

La décision du Centre d’abroger les lois agricoles ouvre la voie à Singh pour se joindre au BJP, et pourrait également changer les prévisions des sondages préalables, qui ont jusqu’à présent prédit que le parti du safran pourrait finir par avoir du mal à remporter ne serait-ce qu’un seul siège. dans l’état.

Singh avait quitté le poste de ministre en chef après des mois de lutte acharnée avec le chef du Congrès du Pendjab, Navjot Singh Sidhu. Il a par la suite annoncé qu’il démissionnerait du Congrès, soulignant « l’humiliation » infligée par la haute direction du parti.

