Amarnath Yatra 2021 : le pèlerinage est annulé mais les fidèles peuvent regarder aarti en direct en ligne, vérifiez les détails

Shri Amarnathji Yatra de cette année devait commencer simultanément sur les deux itinéraires du 28 juin au 22 août. (Photo d’archive)

L’Amarnath Yatra a été annulé en raison de la pandémie de Covid-19, mais tous les rituels religieux seront effectués selon la tradition au sanctuaire de la grotte sainte. Les fidèles ne sont pas non plus autorisés à visiter la grotte sacrée cette année, mais ils peuvent regarder le « darshan en direct » et assister virtuellement à l’aarti. Le Shri Amarnathji Shrine Board a pris toutes les dispositions pour le darshan en direct.

Shri Amarnathji Yatra de cette année devait commencer simultanément sur les deux itinéraires du 28 juin au 22 août. Cependant, une décision d’annuler le pèlerinage annuel au sanctuaire d’Amarnath a été prise après une réunion de haut niveau récemment.

Comment regarder Aarti virtuel

La télédiffusion en direct de l’aarti a commencé aujourd’hui matin depuis la grotte du sanctuaire sacré du Seigneur Shiva. Aarti sera joué tous les jours jusqu’au 22 août. Il sera diffusé en direct sur le site Web officiel et l’application du conseil du sanctuaire Shri Amarnath Ji.

Aarti sera joué deux fois par jour au sanctuaire de la grotte sacrée. Alors que l’heure de l’aarti du matin est de 6h à 6h30, les fidèles peuvent y assister virtuellement le soir de 17h à 17h30.

Le sanctuaire de la grotte du Seigneur Shiva est situé à 3 880 mètres d’altitude dans la partie supérieure de l’Himalaya. C’est l’un des pèlerinages hindous les plus sacrés et chaque année, des personnes du monde entier visitent la grotte pour le darshan. Le voyage vers la grotte commence à Pahalgam et Baltal. La distance de la grotte à ces endroits est respectivement de 46 km et 14 km.

Auparavant, le bureau du lieutenant-gouverneur du Jammu-et-Cachemire avait déclaré qu'”il n’est pas conseillé d’organiser et de conduire le pèlerinage de cette année dans l’intérêt public plus large”.

