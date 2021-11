Amasa s’associe à Polygon Studios pour accélérer l’adoption du jeu Play-to-Earn

Sydney, Australie, le 12 novembre 2021,

Le partenariat contribuera à accroître la sensibilisation et l’engagement envers les jeux à gagner et les NFT.

Amasa, une première plate-forme d’investissement de flux de micro revenus, s’est associée à Polygon Studios pour accélérer l’adoption du jeu pour gagner et faciliter la transition du développement de jeux et de la création de studios de Web2 à Web3.

Polygon Studios est une branche de Polygon créée pour se concentrer sur les jeux Web3 et l’espace NFT, dans le but de favoriser l’adoption des Dapps et des technologies Web3.

S’appuyant sur un alignement clair de visions, Amasa prévoit de s’intégrer aux outils et aux développements de portefeuille créés par Polygon Studios et de se connecter avec de nouveaux projets construits ou soutenus par le projet.

Le développement croissant de jeux Web3 innovants et de projets NFT dans l’espace blockchain crée un terrain fertile pour Amasa et Polygon Studios pour aider à apporter Web3 à une toute nouvelle génération de personnes.

« Nous sommes ravis de travailler avec Polygon Studios sur des solutions techniques pour atteindre nos objectifs communs de croissance des écosystèmes de jeux Web 3 et de métaverse au profit ultime des utilisateurs du monde entier », a déclaré Will Birks, fondateur et contributeur principal, Amasa.

Polygon Studios est ravi de tirer parti de la capacité d’Amasa à rassembler plusieurs primitives DeFi et blocs de construction pour créer quelque chose qui soit accessible aux utilisateurs quotidiens.

L’investissement d’Amasa dans une expérience utilisateur rationalisée qui simplifie considérablement l’exposition aux produits DeFi ouvrira un énorme potentiel inexploité et déterminera la prochaine vague de gagnants D’app dans l’espace blockchain. Amasa se concentre sur la sensibilisation et l’engagement envers les jeux à gagner et les NFT, en aidant les utilisateurs à réaliser pleinement les revenus et le rendement potentiel de ces espaces pour la première fois.

Ce partenariat renforce encore l’excellente relation qu’Amasa entretient déjà avec Polygon, le cofondateur de Polygon, Sandeep Nailwal, agissant en tant qu’investisseur providentiel dans Amasa. Cela ajoute également de la profondeur au partenariat d’Amasa avec l’investisseur stratégique Animoca Brands, un partenaire mutuel d’Amasa et de Polygon Studios.

À propos de Polygon Studios

Polygon Studios est la branche jeux et NFT de Polygon qui se concentre sur la croissance de l’industrie mondiale des jeux blockchain et de la NFT et à combler le fossé entre les jeux Web2 et Web3 grâce à l’investissement, au marketing et au soutien aux développeurs. L’écosystème de Polygon Studios comprend des jeux et des projets NFT très appréciés, notamment OpenSea, Upshot, Aavegotchi, Zed Run, Skyweaver by Horizon Games, Decentraland, Megacryptopolis, Neon District, Cometh et Decentral Games.

À propos d’Amasa

La mission d’Amasa est de permettre aux gens du monde entier de saisir et de capitaliser sur le potentiel de création de richesse des micro-flux de revenus et de DeFi. Nous travaillons pour inspirer l’adoption massive de plateformes Web 3.0 qui récompensent les participants pour leur jeu, leur temps, leur énergie, leur attention, leur contenu, leurs données et leurs interactions.

Nous y parvenons en créant la première application d’investissement au monde pour les flux de micro revenus. L’application Amasa facilitera la capture, la combinaison et l’accès aux micro-flux de revenus en tant que revenu stabilisé, puis s’amplifiera grâce aux options d’investissement DeFi sélectionnées par l’utilisateur.

Combiner. Stabiliser. Amplifier. Le tout en toile de fond du quotidien.

