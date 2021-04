Amazfit Bip U Pro: une smartwatch dans un endroit idéal

Une autre caractéristique intéressante est que le Bip U Pro intègre Amazon Alexa – vous pouvez donc parler à Amazon Alexa dessus, pour des fonctions telles que la lecture de musique, le réglage des alarmes, les mises à jour des actualités, etc.

Alors que les téléphones mobiles ont eu un impact négatif sur les ventes de montres-bracelets, ils ont également permis de réinventer les montres-bracelets en gadgets vraiment intelligents. Des montres intelligentes de Seiko dans les années 1990 aux dernières d’Apple et de Samsung, elles ont parcouru un long chemin, tant en termes de design que de technologie. Même les entreprises de montres-bracelets traditionnelles comme Titan ont maintenant lancé des montres intelligentes.

Le dernier à rejoindre cette tribu grandissante est l’Amazfit Bip U Pro (fabriqué par Huami, qui fait partie de Xiaomi, c’est une version avancée de l’Amazfit Bip U lancé l’année dernière).

Design: la plupart des smartwatches carrées ont un design similaire à celui de l’Apple Watch, et le Bip U Pro n’est pas différent. En fait, de loin, cela ressemble exactement à Apple Watch. Cette forme carrée est cependant très fonctionnelle. Il a un grand écran de 1,43 pouces (la lecture des messages et des rappels est facile), et l’écran est en verre renforcé 2.5D Corning Gorilla 3 (au cas où vous le laisser tomber de 3 à 4 pieds, il ne se cassera pas) et a un anti- revêtement d’empreintes digitales. Il existe jusqu’à 50 cadrans de montre différents (même si je n’ai pas pu tous les utiliser). Il est disponible en trois couleurs de corps et de bracelet – noir, rose et vert – mais la qualité du bracelet est fragile.

Utilisation: il est étanche jusqu’à 50 mètres, vous pouvez donc le porter en nageant. Comme la plupart des montres intelligentes, elle possède des fonctions telles que la surveillance de la fréquence cardiaque, la mesure de l’oxygène dans le sang, la surveillance de la qualité du sommeil, des exercices de respiration, ainsi que la santé des femmes. Il dispose de plus de 60 modes sportifs (pour la course à pied, le cyclisme, le yoga, la danse, etc.). À 31 g, le Bip U Pro est si léger que vous aurez à peine l’impression de porter quoi que ce soit au poignet. Mais la meilleure chose à propos de cette montre est sa durée de vie de la batterie (elle est de neuf jours et je l’utilise depuis une semaine sans avoir besoin de la retirer pour la charger).

Une autre caractéristique intéressante est que le Bip U Pro intègre Amazon Alexa – vous pouvez donc parler à Amazon Alexa dessus, pour des fonctions telles que la lecture de musique, le réglage des alarmes, les mises à jour des actualités, etc.

Au prix de Rs 4 999, le Bip U Pro est relativement abordable. D’accord, cela ressemble à une copie d’Apple Watch, mais pour le prix, il s’agit d’une montre beaucoup plus fonctionnelle et dotée d’une bonne autonomie.

(Notez que les montres intelligentes, aussi avancées soient-elles, ne sont pas des appareils médicaux. Ainsi, même si vous pouvez surveiller l’activité de santé sur ces montres, elles ne devraient pas remplacer les bilans de santé réguliers, etc.)

CARACTÉRISTIQUES

Écran couleur: 1,43 pouces

Poids: 31 g

Résistant à l’eau: 50 mètres

Autonomie de la batterie: neuf jours

Temps de charge: deux heures

Amazon Alexa: intégré

Prix ​​public estimé: Rs 4,999

