Amazfit GTR 3 est une montre intelligente à moins de 200 $ avec une autonomie de 21 jours et plus de 150 modes sportifs

Amazfit a actualisé sa gamme de wearables avec le lancement de trois nouvelles montres connectées axées sur le fitness pour défier les meilleures montres Android du marché.

La montre intelligente Amazfit GTR 3 est dotée d’un écran AMOLED de 1,39 pouce avec un design sans lunette et d’un boîtier durable en alliage d’aluminium de qualité aéronautique. Il est équipé d’une batterie de 450 mAh, qui est censée être capable de fournir jusqu’à 21 jours d’utilisation avec une seule charge.

Le successeur de l’Amazfit GTR 2 propose également un mode d’économie de batterie, qui devrait vous aider à prolonger la durée de vie de la batterie.

L’Amazfit GTR 3 Pro dispose d’un écran AMOLED plus grand de 1,45 pouce avec une densité de pixels de 300 ppi et un rapport écran/corps de 70,6%. Grâce à la couronne de navigation classique, les utilisateurs peuvent facilement parcourir les 150+ modes sportifs intégrés. La montre contient une batterie de 450 mAh, qui peut fournir jusqu’à 12 jours d’autonomie sur une seule charge. Il est également livré avec 2,3 Go de stockage intégré pour la lecture de musique hors ligne.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le GTS 3 d’Amazfit a un écran AMOLED carré de 1,75 pouce avec une densité de pixels de 341 ppi et un rapport écran/corps de 72,4%. Bien que sa forme « reflète un smartphone », ses fonctionnalités sont en grande partie identiques à celles du GTR 3.

Les trois montres exécutent le système d’exploitation Zepp d’Amazfit avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités de fitness et de style de vie. Le système d’exploitation vous permet de synchroniser facilement vos données de santé avec des plateformes populaires telles que Apple Health et Google Fit. Vous pourrez également synchroniser et partager des données sportives à l’aide d’applications telles que Strava, Relive, Runkeeper et TrainingPeaks.

Ils disposent également d’un capteur BioTracker PPG 3.0 6PD (photodiodes), qui peut mesurer quatre paramètres de santé importants : la fréquence cardiaque, l’oxygène dans le sang, les niveaux de stress et la fréquence respiratoire, en seulement 45 secondes. Parmi les autres points forts, citons le suivi avancé du sommeil, le suivi du cycle menstruel, la prise en charge d’Alexa, le GPS intégré, le contrôle à distance de la caméra Bluetooth et plus de 150 cadrans de montre personnalisables.

Les nouvelles montres Amazfit GTR 3 et GTS 3 commencent à partir de 180 $, tandis que la GTR 3 Pro est disponible à partir de 230 $ via la boutique Amazfit.