Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro et GTS 3 : intégration avec Alexa et plus grande autonomie par drapeau | La technologie

Trois nouvelles montres intelligentes viennent d’arriver sur le marché, ce sont les Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro et GTS 3. Ces trois modèles ont des caractéristiques intéressantes et seront disponibles ce mois-ci.

Les montres connectées sont actuelles et de plus en plus de fabricants visent à entrer dans ce secteur. Zeep, anciennement Huami, lance des montres connectées depuis longtemps et maintenant a renouvelé trois de ses modèles les plus populaires : Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro et GTS 3.

Ces deux nouvelles montres viennent renouveler les deux familles et elles le font avec trois piliers : autonomie, taille d’écran et assistants intelligents. Commençons par le plus complet de la famille, l’Amazfit GTR 3 Pro.

Cette smartwatch est le plus grand des trois modèles annoncés aujourd’hui. L’écran de l’appareil est AMOLED et atteint 1,45 pouces de diamètrel, la résolution reste à 331 pixels par pouce.

Au niveau du design, c’est une montre au roulement classique, elle n’a pas d’esthétique sportive et sa lunette est en métal, en plus d’avoir deux boutons pour se déplacer dans les différents menus du système d’exploitation.

Bien que ce ne soit pas une montre de sport Il dispose du capteur BioTracker PPG avec six photodiodes qui permet de garder un enregistrement du cycle menstruel, de la fréquence respiratoire, du stress, du niveau d’oxygène dans le sang, la fréquence cardiaque et le sommeil.

Il intègre également le GPS pour suivre les sports de plein air et Alexa comme assistant intelligent. De plus, il vous permet de répondre aux appels depuis votre propre poignet car il agit comme un kit mains libres.

L’autonomie est marquée par une batterie de 450 mAh, selon l’entreprise, elle est capable de tenir 12 jours sans passer par le chargeur. Le petit frère est l’Amazfit GTR 3, son écran est de 1,39 pouces avec 326 pixels par pouce et c’est aussi une dalle AMOLED.

Le suivant sur la liste est l’Amazfit GTS 3 dont le design est différent de ses deux frères, l’écran est carré au lieu d’être une sphère. Sur le plan esthétique, il est toujours aussi élégant, même s’il est plus sportif que les autres.

L’Amazfit GTR 3 et la GTS 3 sont toutes deux équipées du capteur BioTracker PPG, elles intègrent donc les mêmes fonctionnalités que la montre intelligente la plus chère présentée aujourd’hui. L’autonomie du GTR 3 peut atteindre jusqu’à 21 jours et du GTS 3 jusqu’à 12 jours.

Les trois montres connectées ont été présentées dans le monde aujourd’hui, mais il faudra attendre la semaine du 14 au 18 octobre pour les acheter. Les prix en Espagne sont déjà connus et sont proches des appareils Samsung.

L’Amazfit GTR 3 Pro arrivera avec un prix de 199,99 euros, l’Amazfit GTR 3 et l’Amazfit GTS 3 auront le même prix de départ qui sera de 149,99 euros. Ils peuvent être achetés à El Corte Inglés.