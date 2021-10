Amazfit GTR 3 Pro, GTR 3 et GTS 3 officiellement lancés en Inde

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Huami a annoncé les Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro et GTS 3 en Inde. Les trois montres intelligentes offrent une longue durée de vie de la batterie, de nombreux modes de suivi sportif et des designs épurés. Le prix commence à Rs 13 999 (~ 186 $).

Trois nouvelles montres intelligentes Amazfit ont fait leurs débuts mondiaux la semaine dernière, offrant une autonomie à la pelle et de nombreux modes d’entraînement. Désormais, les Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro et GTS 3 sont disponibles en Inde (h/t MySmartPrice).

Les appareils portables ciblent le marché des montres intelligentes de milieu de gamme, avec le GTR 3 Pro comme produit phare. Cependant, les trois partagent des spécifications similaires. La capacité de suivre plus de 150 séances d’entraînement, l’oxygène dans le sang et la fréquence cardiaque est courante. Vous obtenez également des écrans AMOLED sur chacun, mais c’est là que vous commencerez à remarquer quelques différences.

Commençons par le GTR 3 Pro. Il apporte un écran circulaire de 1,45 pouce, une batterie de 450 mAh, un stockage intégré et un combo microphone/haut-parleur pour Amazon Alexa et le support d’appel.

Le GTR 3 contient un boîtier légèrement plus petit, un écran de 1,39 pouce et une batterie de 450 mAh. Cela signifie notamment que la durée de vie de sa batterie revendiquée s’étend de 12 à 21 jours. Il manque cependant le stockage et le micro/haut-parleur du GTR 3 Pro.

Enfin, le GTS 3 apporte un plus grand écran rectangulaire de 1,75 pouces à la table mais s’adapte à une batterie plus petite de 250 mAh. Néanmoins, c’est encore assez de puissance pour 12 jours d’utilisation.

Amazfit GTR 3 Pro, GT3 et GTS 3 : Prix et disponibilité en Inde

L’Amazfit GTR 3 Pro est l’option la plus chère, à partir de Rs 18 999 (~ 253 $) sur Amazon. Le GTS 3 est également disponible sur Amazon mais coûte Rs 13 999 (~ 186 $).