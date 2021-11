Amazfit GTR 3 Pro : une montre connectée dans un endroit sain

L’une des meilleures choses à propos du GTR 3 Pro est sa durée de vie de la batterie. En pleine charge et portée 24 heures sur 24, la batterie m’a tenu 10 jours.

Alors que les téléphones portables ont eu un impact négatif sur les ventes de montres-bracelets, ceux-ci ont permis de réinventer les montres-bracelets en gadgets intelligents. Des entreprises technologiques telles qu’Apple et Samsung aux marques de montres traditionnelles telles que Titan, la plupart proposent aujourd’hui des montres connectées. Les marques chinoises sont également entrées dans cet espace en Inde, et un acteur de premier plan est Amazfit qui, après avoir lancé des produits tels que T-Rex, Bip U et GTS, a maintenant lancé le GTR 3 Pro.

Design : contrairement à de nombreuses montres connectées « inspirées » par Apple Watch, et ayant un design carré, le GTR 3 Pro a le design classique de la montre ronde (comme la plupart des montres Samsung Galaxy). La qualité de fabrication est bonne et ne pèse que 32 g (beaucoup plus léger que la plupart des montres connectées). Il a un écran de 1,45 pouce (ni trop grand, ni trop petit) et une lunette étroite, de sorte que le rapport écran/corps est élevé à 70,6%. Il est livré avec plus de 150 cadrans de montre.

Utilisation : Il est à la fois compatible Android et iOS, et le système d’exploitation sur lequel il s’exécute est Zepp OS (qui possède de nombreuses fonctionnalités de surveillance de la santé). Il est étanche jusqu’à 50 mètres et peut être porté en nageant. Les utilisateurs peuvent tester quatre mesures de santé de base mais importantes – la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène du sang, le niveau de stress et la fréquence respiratoire – en un seul clic.

Le GTR 3 Pro dispose d’un moteur d’IA appelé PAI (abréviation de Personal Activity Intelligence). Bien qu’il surveille l’activité physique intentionnelle telle que le jogging, la natation et les jeux, il prend également note des tâches quotidiennes telles que marcher à l’intérieur de la maison ou organiser la table pour le dîner ou jouer avec vos enfants (ce qui peut apporter des bienfaits tout aussi bons pour la santé du corps) . Il enregistre toutes ces données et les convertit en un score. C’est essentiellement l’idée derrière tous les trackers de santé – ils vous donnent un score, et cela vous incite à faire un effort supplémentaire pour améliorer ce score. Ici, le système d’évaluation de la santé PAI est tout simplement incroyable.

Courir seul peut être un exercice monotone, l’ennui vous arrêtant au lieu de l’épuisement. Ici, il faut mentionner le Virtual Pacer, qui vous pousse à faire quelques pas supplémentaires. Le GTR 3 Pro affiche à l’écran votre run précédent et le compare avec le run actuel. Cela vous donne un objectif pour battre votre record précédent.

Le manque de sommeil est devenu un problème de santé majeur de nos jours. Bien que le GTR 3 Pro (ou tout autre tracker de fitness ou montre intelligente) ne puisse pas aider une personne à mieux dormir directement, il peut surveiller la qualité de votre sommeil et votre respiration pendant votre sommeil et collecter des données au moment où vous vous réveillez. Ces données peuvent être vues sur l’écran de la montre lui-même, au lieu de devoir les rechercher sur l’application du téléphone. Ceci, indirectement, peut améliorer la qualité du sommeil à long terme (à condition de ne pas consommer de drogues, d’alcool ou d’autres stimulants).

En outre, il peut suivre la santé des femmes (en enregistrant le cycle menstruel et l’ovulation, et en prédisant le cycle menstruel et les périodes fertiles à venir).

L’une des meilleures choses à propos du GTR 3 Pro est sa durée de vie de la batterie. En pleine charge et portée 24 heures sur 24, la batterie m’a tenu 10 jours.

Au prix de Rs 18 999, la GTR 3 Pro est la montre phare d’Amazfit en Inde et a l’air premium. Cependant, plus que l’apparence, c’est sa fonctionnalité qui le distingue. Gardez également à l’esprit qu’il offre des fonctions de suivi de la santé plus ou moins similaires à celles de l’offre haut de gamme Apple Watch et Samsung Galaxy Watch, mais à un prix beaucoup plus bas. C’est un produit chinois, après tout.

(Les montres intelligentes, quelle que soit leur avancement, ne sont pas des dispositifs médicaux et ne doivent pas être utilisées comme telles. Bien que vous puissiez surveiller l’activité de santé sur de telles montres, elles ne doivent pas être considérées comme un remplacement des bilans de santé réguliers, etc. .)

CARACTÉRISTIQUES

Écran couleur : 1,45 pouces

Poids : 32g

Etanche : 50 mètres

Autonomie de la batterie : jusqu’à 12 jours

Temps de charge : Deux heures

Ratio écran/corps : 70,6 %

Prix ​​public estimé : Rs 18 999

