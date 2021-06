Amazfit GTS 2 Mini est la montre parfaite pour se mettre en forme et elle ne coûte que 74,90 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous envisagez de vous mettre en forme et que vous avez besoin d’une montre connectée bon marché, l’Amazfit GTS 2 Mini est le candidat idéal. Il vous offre plus de 70 modes sportifs, dispose d’une mesure du niveau de SpO2 et sa batterie dure jusqu’à 14 jours. Et le tout pour seulement 74,90 €.

Les montres connectées Amazfit font partie des meilleures ventes. Le secret des montres connectées fabriquées par Huami est qu’elles offrent de bonnes fonctionnalités à un prix très raisonnable, c’est pourquoi de nombreux utilisateurs les choisissent.

Si vous voulez vous mettre en forme et que vous recherchez une montre pas chère capable de vous suivre. l’Amazfit GTS 2 Mini est une alternative fortement recommandée. Chez Amazon il ne coûte que 74,90 euros, un prix très économique pour tout ce que propose cet appareil.

le Amazfit GTS 2 Mini C’est une montre intelligente au design simple et attrayant qui rappelle assez l’Apple Watch. Les modèles en vente sont ceux avec le bracelet rose et la finition en or rose, et le bracelet vert avec la finition en argent.

Avec une dalle AMOLED, du SpO2 et une autonomie de pratiquement deux semaines, la version mini de la GTS 2 n’a pas grand-chose à envier à la concurrence, surtout pour le prix dont elle dispose.

Elle se distingue par être une montre connectée avec une taille très compacte et légère, idéale pour la transporter confortablement et ne pas vous déranger lorsque vous faites du sport. Vous offre plus de 70 modes sportifs afin que vous puissiez surveiller d’innombrables activités, et comment est équipé d’un GPS les mesures pour les activités de plein air telles que la course ou le cyclisme sont très précises. A aussi Résistance à l’eau 5 ATM vous pouvez donc l’utiliser pour les sports nautiques.

Autre détail intéressant, outre les capteurs classiques pour enregistrer la fréquence cardiaque ou la qualité du sommeil, il a une mesure SpO2 pour mesurer la saturation en oxygène du sang et vous propose un moniteur de niveau de stress.

Les montres et montres intelligentes Amazfit appartiennent à l’écosystème Xiaomi et offrent des fonctions intéressantes typiques d’un bracelet d’activité pour tous les publics. Ce sont les modèles que vous pouvez acheter dès maintenant.

Il comprend des fonctionnalités intéressantes pour vous faciliter la vie. En plus des commandes pour la musique, il dispose également d’un contrôle de l’appareil photo de votre mobile via Bluetooth afin que vous puissiez prendre de meilleurs selfies et photos de groupe. Et comme Alexa est intégré, vous pouvez effectuer diverses actions à l’aide de commandes vocales.

