Amazfit GTS 2 mini, la smartwatch avec batterie 14 jours et mesure SpO2 pour seulement 79 euros | La technologie

Amazfit GTS 2 mini est l’une des montres intelligentes Amazfit les moins chères avec des fonctions parfaites pour les athlètes et les personnes soucieuses de leur santé.

La santé est quelque chose qui compte de plus en plus et les montres intelligentes peuvent beaucoup aider dans cette tâche si nous prêtons attention à certaines de leurs indications, telles que la fréquence cardiaque, bouger un minimum par jour et se lever, même si c’est 5 minutes toutes les heures. .

Si vous voulez une montre intelligente qui fait cela et bien plus encore, vous avez maintenant un Amazfit GTS 2 mini pour seulement 79 euros sur Amazon. C’est une montre avec une réduction de 10% que vous ne pouvez obtenir que si vous appliquez le coupon de réduction qui apparaît sur la page avant de l’ajouter au panier.

Cette montre dispose d’un écran AMOLED toujours visible avec un design ultra-fin et léger, en plus d’avoir une batterie longue durée capable d’atteindre une autonomie allant jusqu’à 14 jours.

Il dispose de capteurs de fréquence cardiaque et de taux d’oxygène dans le sang. Avec eux, vous pouvez garder une trace de votre corps lorsque vous êtes au repos, mais aussi lorsque vous faites de l’exercice.

C’est un détail important lorsque vous souhaitez améliorer vos objectifs et c’est qu’il vous indique également en cas de fréquence cardiaque anormale, suit la qualité du sommeil et surveille le cycle menstruel.

Et en quoi est-il différent de GTS 2?

Comme son nom l’indique, cette montre est la version “mini” de l’Amazfit GTS 2. Les différences sont peu nombreuses, bien que notables.

Par exemple, il a un écran de 1,55 pouces au lieu de 1,65 pouces dans le GTS 2. Les activités sportives dans la version “grande” en poussent jusqu’à 90 différentes, mais oui, grâce au fait qu’il ne dispose pas de GPS, il peut se vanter de la double autonomie de son frère aîné.

Malgré ses défauts, qui ne sont pas nombreux, l’Amazfit GTS 2 mini est plus léger, plus fin et beaucoup moins cher.

Si vous êtes plus intéressé par l’Amazfit GTS 2 avec GPS, vous pouvez le trouver pour 146 euros sur Amazon. Mais à la place, si vous préférez économiser beaucoup plus d’argent, cet Amazfit GTS 2 mini coûte 79 euros avec le coupon de réduction de 10 euros.

