Amazfit lance trois nouvelles montres durables dont la GTR Pro 3

TL;DR

Amazfit a lancé les Amazfit GTR Pro 3, GTR 3 et GTS 3. Les montres offrent toutes une autonomie prolongée avec la GTR Pro 3 offrant jusqu’à 12 jours d’utilisation normale sur une seule charge. Les prix commencent à 229 $ pour le GTR Pro 3 et à 179 $ pour les GTR 3 et GTS 3.

La rumeur selon laquelle le trio Amazfit a été officiellement lancé avec quelques spécifications attendues et quelques mises à niveau passionnantes. Les trois montres offrent une autonomie prolongée et un nombre sans doute excessif de modes de suivi sportif.

La dernière montre intelligente phare de la société, l’Amazfit GTR 3 Pro, est dotée d’un écran rond AMOLED de 1,45 pouce et d’une batterie de 450 mAh offrant jusqu’à 12 jours d’autonomie. Cela donnera aux utilisateurs suffisamment de temps pour profiter des 2,3 Go de stockage de l’appareil, ainsi que du Wi-Fi, du GPS, du Bluetooth et d’un micro et d’un haut-parleur pour une prise en charge des appels au poignet. Les deux dernières fonctionnalités sont également utiles pour contacter Alexa d’Amazon, ce que la montre peut faire lorsqu’elle est connectée à Internet.

Voir également: Les meilleures montres intelligentes Amazfit que vous pouvez acheter

L’Amazfit GTR 3 Pro ne pèse que 32 g (pour référence, un peu plus que la Samsung Galaxy Watch 4), avec une esthétique élégante et classique. Son bracelet en fluoroélastomère à dégagement rapide de 22 mm est disponible en cuir noir infini ou en cuir marron, mais est également probablement interchangeable avec une variété d’options de détaillants tiers.

Pendant ce temps, l’Amazfit GTR 3 conserve en grande partie le même aspect et les mêmes fonctionnalités que le Pro, mais échange le stockage, le Wi-Fi, le micro, le haut-parleur et le Bluetooth pour une autonomie de batterie allant jusqu’à 21 jours et un écran légèrement plus petit. L’Amazfit GTS 3 s’accroche à son écran AMOLED rectangulaire Apple avec un seul bouton et un bracelet en silicone.

Fonctionnalités de santé et de remise en forme

Avant tout un ensemble de montres fitness, l’Amazfit GTR 3 Pro ainsi que les GTR 3 et GTS 3 se séparent de leurs prédécesseurs avec un capteur optique BioTracker. Les utilisateurs peuvent utiliser ce nouveau capteur pour suivre l’oxygène dans le sang, la fréquence cardiaque et le stress.

Les trois montres reconnaissent automatiquement huit formes d’activité typiques, notamment la course, la marche et le vélo, et peuvent suivre plus de 150 sports à la demande. Ils peuvent ensuite synchroniser ces données et d’autres avec Apple Health ou Google Fit, car les montres exécutent toutes Zepp OS, ce qui les rend compatibles avec les appareils iOS et Android. Nous n’avons pas encore pu tester ces fonctionnalités, mais nous croisons les doigts pour améliorer la précision du suivi de la condition physique.