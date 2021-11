Amazfit : nouvelles montres connectées GTR 3/3 Pro et GTS 3

Écrans AMOLED, suivi exhaustif de l’activité physique et de la santé, possibilité d’appels 24h/24… Tout cela à des prix scandaleux.

Amazfit présente ses trois nouvelles montres intelligentes : GTR 3, GTR 3 Pro et GTS 3. Il s’agit de la dernière série d’appareils intelligents d’Amazfit, qui, grâce au système d’exploitation Zepp, sont des alliés idéaux pour mener une vie plus saine.

Zepp aide à surveiller, analyser et gérer le bien-être physique grâce à l’exercice, et dans cette veine, les trois nouvelles montres intelligentes d’Amazfit incluent un grand nombre de fonctions de pointe qui contribuent à une vie plus saine. Tout cela grâce à son système d’exploitation conçu pour optimiser les performances des appareils intelligents Amazfit. Grâce à une interface intuitive et puissante, ce système d’exploitation permet aux utilisateurs de libérer leur plein potentiel, d’explorer leurs passions et de vivre la vie de manière positive. Conçu et développé sous le principe d’être léger, design et pratique, ce système d’exploitation permet une interaction facile et intuitive pour l’utilisateur, ainsi qu’une consommation d’énergie inférieure par rapport au système d’exploitation précédent.

Un système d’exploitation qui fonctionne connecté aux mobiles Android et iOS, et se connecte aux plateformes de santé populaires, telles que Apple Health ou Google Fit, pour synchroniser les données de santé, et Strava, Relive, Runkeeper et TrainingPeaks pour synchroniser et partager toutes les données collectées par l’appareil .

Caractéristiques communes

Les trois nouveaux Amazfit ont plus de 150 sphères, ainsi que des effets dynamiques et des animations élégantes, il a également la possibilité de mettre des photos personnelles. Les utilisateurs pourront même concevoir leurs propres sphères et applets avec le kit de développement d’applications (ce dernier, selon l’entreprise, sera bientôt disponible).

Ils ont également un mode appelé Mesure de la santé 4 en 1. C’est la capacité de connaître quatre mesures de santé en une seule touche grâce au BioTracker PPG 3.0 intégré de 6PD (photodiodes), qui mesure la fréquence cardiaque, l’oxygène dans le sang, le niveau de stress et la fréquence respiratoire. Tout cela en 45 secondes.

Ils surveillent également votre fréquence cardiaque tout au long de la journée, même en nageant. Avec des alertes de fréquence cardiaque anormalement élevées ou basses, ce qui en fait un compagnon de santé hautement recommandé.

Suivi avancé du sommeil depuis votre montre. Los nuevos GTR 3 / 3 Pro y GTS 3 controlan las fases de sueño ligero, profundo y REM, además de las horas de vigilia durante la noche, las siestas diurnas de más de 20 minutos e, incluso, registran la calidad de la respiración durante le rêve.

Pour les femmes, le nouvel Amazfit effectue une surveillance avancée du cycle menstruel, en enregistrant les dates des règles et leur durée. De plus, ils fournissent des données sur les périodes fertiles chez les femmes.

D’autres caractéristiques communes sont l’intégration du GPS (à partir de cinq structures satellites) et des outils de motivation via Virtual Pacer et PeakBeats.

Commande vocale via Alexa

Une autre caractéristique commune de ces nouveaux Amazfit est qu’ils incluent la compatibilité avec Alexa. Grâce à cela, vous pouvez régler des alarmes, poser des questions et utiliser l’assistant vocal hors ligne pour activer un mode sport ou une fonction de santé, ou même accéder à Home Connect pour contrôler les appareils domestiques intelligents. Le tout avec la voix. En ce sens, il dispose d’un écosystème de plus d’une dizaine de mini applications.

Amazfit GTR 3 Pro

Avec un écran circulaire AMOLED Ultra HD de 1,45″ 331 dpi, il présente un rapport écran/corps de 70,6%. Il dispose d’une couronne de navigation à retour haptique, facilitant la sélection et la configuration des différentes options. Qu’il s’agisse d’activer le suivi d’activité via l’un des plus de 150 modes sportifs intégrés ou de surveiller les niveaux de stress, le GTR 3 Pro vous permet de surveiller votre santé 24 heures sur 24. Cependant, la fonction de reconnaissance sportive intelligente entre en jeu (jusqu’à huit disciplines) pour vous assurer de ne jamais perdre de vue votre activité.

La durée de vie de la batterie du GTR 3 atteint douze jours avec une seule charge. Les mélomanes apprécieront les 2,3 Go de mémoire interne dont il dispose, capable de stocker jusqu’à 470 chansons. De plus, le GTR 3 Pro peut recevoir et passer des appels téléphoniques lorsqu’il est connecté à un smartphone via Bluetooth, pour une conversation mains libres.

199 euros

Amazfit GTR 3

Construit en alliage d’aluminium de qualité aéronautique léger mais durable et doté d’une couronne rotative élégante, le design sans lunette du GTR 3 s’intègre parfaitement à l’écran en verre incurvé pour un sentiment de fusion amélioré. La conception avec un bracelet en silicone antibactérien confortable offre un style classique qui se combine avec différents styles personnels, et vous permet également de personnaliser les cadrans de la montre. Quant à son écran, il se distingue par son AMOLED HD de 1,39″ tandis que sa batterie promet jusqu’à 21 jours d’autonomie.

149 euros

Amazfit GTS 3

Avec un écran carré AMOLED Ultra HD moderne de 1,75 « 341 dpi, la GTS 3 est l’une des montres intelligentes les plus minces et les plus légères du marché, mais avec un rapport écran/corps énorme de 72,4%. Conçu pour ceux qui recherchent un écran élégant et élégant. Ses caractéristiques coïncident presque entièrement avec celles de la GTR 3.

149 euros

GTR 3 ProGTR 3GTS 3Taille de l’écran 1,45 « (rond) 1,39 (rond) 1,75 » (carré) Type de résolution Ultra HD AMOLED HD AMOLED Ultra HD Rapport écran/corps 70,6% 66% 72,4% Résolution331 dpi326 dpi341 dpiBatterie (utilisation standard) 450 mAh (12 jours) ) 450 mAh (21 jours) 250 mAh (12 jours) Haut-parleurOuiNonNonWiFiOuiNonNonStockage de musiqueOui (2,3Go) NonNonAppels BluetoothSupportNonNonPoids32 gr32 gr24,4 grModes sport + 150 + 150 + 150Couronne de navigation classiqueOuiOuiOuiReconnaissance auto sportOui

fr.amazfit.com