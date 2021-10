Amazfit Stratos 3, une montre connectée conçue pour les athlètes, est maintenant en vente sur Amazon et vous pouvez l’emporter pour 131 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous prenez le sport très au sérieux, vous ne pouvez pas manquer une smartwatch avec GPS, suivi sportif et grande autonomie comme cette Amazfit Stratos 3.

Les montres connectées sont à la mode depuis longtemps, mais maintenant on peut aussi trouver des montres connectées avec de très bonnes fonctions à des prix totalement irrésistibles.

Cela se produit avec certains modèles d’Amazfit, la société partenaire de Xiaomi et qui fabrique les montres intelligentes de la célèbre marque chinoise.

Concrètement, cette Amazfit Stratos 3 est doublée sur Amazon. Il bénéficie d’une remise et aussi en appliquant un coupon de 15 euros, il reste à seulement 131 euros.

C’est un très bon prix pour une montre spécialement conçue pour les sportifs, en particulier ceux qui prennent leurs entraînements très au sérieux et ne veulent perdre aucune information sur leurs parcours, leur temps ou l’état de leur corps.

Amazfit Stratos 3 a un écran antireflet de 1,31 pouces rond pour une visualisation parfaite en plein soleil.

L’autonomie, peut-être l’un des détails les plus importants des montres, atteint 2 semaines d’utilisation en mode intelligent et jusqu’à 70 heures d’utilisation ininterrompue avec GPS.

Il a la surveillance de jusqu’à 80 activités sportives différentescomme la course en extérieur ou sur tapis roulant, la marche, la course sur sentier, l’elliptique, l’escalade, le tennis, le ski, le cyclisme en extérieur et en salle, la natation, la randonnée, le triathlon et bien d’autres.

Ils ne peuvent pas manquer le Capteur de fréquence cardiaque 24 heures. Il a également une capacité interne pour stocker de la musique et l’écouter directement depuis la montre avec un casque Bluetooth et oublier votre mobile.

Profitez de cette offre disponible sur Amazon, en ajoutant le coupon que vous devez activer sur le web pour 15 euros supplémentaires et qui reste à 131,50 euros.

