‘Amazing Princess Sarah’ mélange Castlevania et Super Mario 2, et c’est cette semaine

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Les fans de plates-formes à l’ancienne voudront peut-être garder un œil sur Incroyable princesse Sarah – un titre 2D décrit par son créateur comme un mix entre Castlevania et Super Mario Bros 2 – quand il arrivera sur le Switch eShop cette semaine.

Le travail solo de Giovanni Simotti, le jeu se concentre sur la capacité de Sarah à ramasser et à lancer « des milliers d’ennemis » et propose une action fluide à 60 images par seconde à travers ses cinq niveaux différents.

Voici quelques relations publiques :

Voyagez à travers des châteaux de glace, des donjons froids, des grottes de lave et bien plus encore ! Ramenez votre père et votre roi à la maison !

Vous êtes Sarah, princesse du royaume paisible de Kaleiya. La vie tranquille de votre royaume a été perdue le jour où votre père a été séduit puis kidnappé par Lilith, une maîtresse démoniaque. Son seul désir est de dominer votre empire et de vous tuer. Utilisez votre puissante épée pour tuer tous les serviteurs de Lilith, puis lancez rapidement le cadavre sur le prochain ennemi pour effectuer des combos incroyables ! Voyagez à travers des châteaux de glace, des donjons froids, des grottes de lave et bien plus encore – directement jusqu’au château où se cache Lilith ! Ramenez votre père et votre roi à la maison !