Amazon a annoncé l’ouverture de trois nouveaux centres logistiques à Madrid | Industrie

Amazon a annoncé ce vendredi l’ouverture de trois nouvelles stations logistiques dans la Communauté de Madrid. Ceux-ci seront situés dans la capitale de Madrid, Móstoles et Coslada, et il est prévu qu’ils seront pleinement opérationnels entre août et novembre de cette année. Les nouveaux centres, estime Amazon, permettront la création de 220 emplois permanents.

Le mouvement s’inscrit dans une stratégie globale dans laquelle l’entreprise s’engage à renforcer ses services du dernier kilomètre, c’est-à-dire à étendre son réseau de centres de distribution logistique pour être de plus en plus proche du client final et ainsi réduire les délais de livraison de vos colis.

Pour ce faire, Amazon tisse également des alliances avec des sociétés de distribution. Concrètement, l’ouverture de ces 3 nouveaux centres à Madrid signifie, selon les calculs de l’entreprise elle-même, le déploiement de centaines de chauffeurs répartis dans une vingtaine de sociétés de transport qui se chargent de s’assurer que les produits arrivent enfin en bon état au consommateur. .

“Nous sommes enthousiasmés par l’idée de continuer à investir dans la Communauté de Madrid avec de nouvelles stations logistiques qui permettront une livraison efficace pour les clients et créeront des centaines d’opportunités d’emploi pour la main-d’œuvre talentueuse”, a déclaré Paolo Patrone dans un communiqué. , directeur d’Amazon Logistics en Espagne.

Amazon veut se développer en Espagne et attirer les PME

Depuis Amazon, ils rappellent que leur réseau de centres a commencé à s’étendre dans toute l’Espagne il y a près d’une décennie, en 2012, avec le centre logistique de San Fernando de Henares (Madrid), qui a commencé à fonctionner avant même le lancement d’Amazon.com.

Les plans d’expansion d’Amazon en Espagne ne s’arrêtent pas là. L’entreprise dispose, en plus du centre logistique d’Alcalá de Henares, de 5 stations logistiques à Alcobendas, Leganés, Getafe (dont deux) et Madrid ; un centre de distribution à Getafe et deux centres urbains à Madrid et Coslada.

Le réseau d’opérations Amazon dans toute l’Espagne est complété par les centres logistiques d’El Prat (Barcelone), Martorelles (Barcelone), Castellbisbal (Barcelone), Illescas (Tolède) et Dos Hermanas (Séville), ainsi qu’un centre de distribution à Barberá del Vallés (Barcelone), un centre logistique urbain à Barcelone et 12 stations logistiques supplémentaires réparties dans tout le pays pour renforcer les services de livraison.

De plus, Amazon a récemment annoncé deux centres logistiques robotisés à Illescas (Tolède) et Corvera (Murcie) qui commenceront à fonctionner cette année, ainsi qu’un nouveau centre logistique à Saragosse qui ouvrira ses portes en 2022.

Au total, calculent-ils dans l’entreprise, le géant de la technologie a investi 6,8 milliards d’euros entre 2011 et 2020 dans ses infrastructures espagnoles, un chiffre qui inclut les frais de port et les salaires, entre autres. Rien qu’en 2020, Amazon a investi 2,5 milliards d’euros.

L’entreprise a également récemment annoncé la création de 3 000 nouveaux emplois en Espagne, où elle terminera 2021 avec plus de 15 000 salariés permanents, plus du double des 7 000 qu’il avait en 2019.

Tout, pour être aussi plus proche des entreprises qui collaborent avec eux. En Espagne, 12 000 PME espagnoles vendent sur Amazon. Sur le plan économique, celles-ci ont dépassé les 650 millions d’euros d’exportations en 2020, ce qui représente une augmentation de 30% par rapport à l’année précédente. Seule la Communauté de Madrid totalise plus de 2500 PME qui vendent via cette plateforme : elles ont exporté plus de 125 millions d’euros en 2020.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par David Vázquez.