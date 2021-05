Amazon a bloqué 10 milliards d’annonces contrefaites et a dépensé 700 millions de dollars pour lutter contre la fraude sur son site l’année dernière

(Illustration via le rapport de protection de la marque Amazon)

Dans le cadre d’un effort continu pour montrer qu’il est sérieux de sévir contre les produits contrefaits vendus sur sa plate-forme, Amazon a déclaré lundi avoir bloqué plus de 10 milliards de mauvaises annonces présumées avant qu’elles ne soient publiées dans ses magasins l’année dernière.

Le numéro est inclus dans le rapport sur la protection de la marque 2020 d’Amazon, sa toute première tentative de présenter – pour les clients, les marques légitimes et les législateurs – les mesures prises par le géant du commerce électronique pour lutter contre les produits contrefaits sur Amazon.com.

«Tout au long de la pandémie, nous avons constaté une augmentation des tentatives de la part de mauvais acteurs de commettre des fraudes et de proposer des produits contrefaits», a écrit Dharmesh Mehta, vice-président de la confiance client et du soutien aux partenaires chez Amazon, dans un article de blog. «Nos équipes ont continué d’innover pour protéger notre magasin, ont aidé nos partenaires de vente à garder leurs portes virtuelles ouvertes et ont veillé à ce que la grande majorité des clients continuent de faire leurs achats en toute confiance grâce à notre large sélection de produits authentiques.»

Alors que le commerce électronique global a augmenté pendant la pandémie de COVID-19, les ventes nettes d’Amazon ont considérablement augmenté, en hausse de 44% par rapport à l’année dernière pour atteindre 108,5 milliards de dollars au premier trimestre de cette année. Des millions de vendeurs tiers ont été attirés par Amazon et ces ventes représentent environ 55% des ventes sur Amazon, selon le site d’étude de marché Statista. Les revenus des services de vendeurs tiers ont atteint 23,7 milliards de dollars au premier trimestre de cette année, en hausse de 60% d’une année sur l’autre.

En juin dernier, la société a annoncé la création d’une «Counterfeit Crimes Unit» pour renforcer sa lutte contre les contrefaçons. Dans son nouveau rapport, Amazon a déclaré avoir investi plus de 700 millions de dollars pour protéger ses magasins contre la fraude et les abus et employé plus de 10000 personnes pour travailler à cet effort.

La société affirme qu’elle utilise une combinaison de «capacités avancées d’apprentissage automatique» et d ‘«enquêteurs humains experts» pour protéger son magasin de manière proactive «contre les mauvais acteurs et les mauvais produits».

En plus d’une réputation ternie, Amazon pourrait faire face à de graves conséquences juridiques lorsque des produits faux ou défectueux passent. Deux décisions judiciaires californiennes – l’une impliquant une batterie d’hoverboard explosive et l’autre une batterie d’ordinateur portable explosive – pourraient avoir un impact sur la responsabilité d’Amazon pour les produits tiers dangereux vendus sur sa plate-forme.