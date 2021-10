Amazon a coupé 58% de réduction sur les mélangeurs Blendtec pour une journée seulement

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Combinez les ingrédients de votre petit-déjeuner et rendez-les simples à consommer lorsque vous les mélangez dans un nouveau mélangeur. Commencer votre journée avec un smoothie est un moyen facile d’obtenir une portion de fruits, de légumes et de protéines à la fois. Plutôt que de passer une tonne de temps à créer un repas et de devoir nettoyer plusieurs casseroles et poêles par la suite, mélanger les ingrédients ensemble permet de les boire facilement. C’est un excellent moyen pour les personnes qui sont toujours pressées de prendre leur petit-déjeuner, déjeuner ou dîner. Vous pouvez également préparer des shakes protéinés pour reconstituer votre corps après une séance d’entraînement. Amazon propose généralement des offres fantastiques sur des articles pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre corps. Économisez 30% sur poudre de protéine à l’heure actuelle. Si vous avez besoin d’un mixeur, il y a une vente d’une journée sur Mélangeurs Blendtec qui vous intriguera certainement.

Mélangeurs Blendtec font partie des choix les plus vendus sur le marché des mélangeurs. Ceux-ci élèveront vos expériences de mélange avec des lames tranchantes et plusieurs modes. En règle générale, ils coûtent jusqu’à 600 $ et valent chaque centime, surtout si vous les utilisez beaucoup. Mais aujourd’hui, et aujourd’hui seulement, vous pouvez économiser jusqu’à 58% sur les mélangeurs Blendtec. Alors vous feriez mieux de vous dépêcher et d’encaisser pendant que vous le pouvez.

Jusqu’à 58% de réduction sur les mélangeurs Blendtec Prix: 253,99 $ – 315,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

La meilleure offre sur les mélangeurs Blendtec

Blender Blendtec au milieu d’une cuisine. Source de l’image : Blendtec/Amazon

Nous commencerons par les meilleures économies de cette vente. Les Blendtec Total Classic Mélangeur Original est une option intelligente. Il s’agit d’un pot à quatre côtés pouvant contenir jusqu’à 75 onces et possédant une capacité de mélange de 32 onces. La lame brevetée est 10 fois plus résistante que les autres lames et 80 % plus épaisse. Cela va réellement mélanger et chauffer la soupe, grâce à la chaleur de friction de la lame.

Il se nettoie tout seul si vous ajoutez un peu d’eau et de savon. Vous pouvez l’utiliser pour tant de choses, y compris des smoothies, des shakes, des cocktails, de la glace pilée, faire de la crème glacée, des jus, et plus encore. Il y a 10 commandes de vitesse pour différents modes. Normalement, c’est 600 $, mais pour le moment, vous pouvez l’obtenir pour seulement 253,99 $ !

Blendtec Total Classic Original Blender – Pot à quatre côtés (75 oz), Professional-Grade Power-6 Pre-… Prix catalogue : 599,00 $ Prix : 253,99 $ Vous économisez : 345,01 $ (58%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Un mixeur qui fait beaucoup

Pour ceux qui ont besoin d’un conteneur plus grand, le Mélangeur Blendtec Classique 575 a beaucoup de sens. Cela a un conteneur de 90 onces avec une capacité de mélange de 36 onces. Il est idéal pour mélanger des boissons pour quatre à six personnes à la fois. Il peut combiner des ingrédients humides et secs sans trop de problèmes. Il n’y a pas besoin de hacher à l’avance vos ingrédients.

Il y a des cycles de mélange préprogrammés et trois commandes de vitesse manuelles. Vous pouvez également choisir l’impulsion pour obtenir plus de mélange. Cela présente les mêmes lames brevetées et les mêmes capacités d’auto-nettoyage que le premier mélangeur Blendtec que nous avons mentionné. Il existe six couleurs différentes. Cela coûte normalement 510 $. Mais aujourd’hui, récupérez-le pour seulement 315,99 $ !

Blendtec Classic 575 Blender, Noir Prix catalogue : 510,00 $ Prix : 315,99 $ Vous économisez : 194,01 $ (38%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

