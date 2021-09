Amazon a de superbes boucles d’oreilles en diamant à moins de 60 $

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

L’ère des « les diamants sont les meilleurs amis des filles » est révolue depuis longtemps, et c’est une très bonne chose. Inutile de dire, cependant, que tant de gens aiment toujours leurs diamants. Il n’y a rien de mal à ça ! Et c’est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de boucles d’oreilles en diamant. Ils sont si faciles à habiller pour une soirée en ville (ils ont aussi fière allure avec des masques faciaux!) Et vous pouvez également les habiller avec une tenue décontractée. Que vous alliez au travail, à l’école, au shopping ou dans un club, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec une bonne paire de clous en diamant. Vous savez quoi? Cette dernière affirmation n’est en fait pas tout à fait vraie. Vous POUVEZ vous tromper si vous n’obtenez pas de boucles d’oreilles en diamant alors que les clous sont en vente au meilleur prix. Et ce que vous ne réalisez peut-être pas, c’est qu’Amazon a des tonnes d’excellentes options avec prix à partir de seulement 59,90 $!

Boucles d’oreilles diamant : Puces en solde

La chose la plus incroyable à propos Cinquième et Fine Boucles d’Oreilles Diamant Rond 1/4Ct n’est pas simplement le fait qu’ils ne coûtent que 59,90 $. C’est aussi le fait qu’ils coûtent moins de 60 $ et que les gens les adorent. Ils ont actuellement plus de 1 000 évaluations et 87% des acheteurs Amazon qui ont évalué ces boucles d’oreilles leur ont attribué 4 étoiles ou 5 étoiles. La conception soignée de FIfth and Fine utilise en fait un arrangement « Grand » intelligent de plusieurs grands et petits diamants. Les clous qui en résultent sont beaucoup plus gros qu’ils ne le seraient s’ils n’étaient qu’une pierre par oreille.

Amazon propose également de nombreuses autres options en ce qui concerne les clous en diamant. Vous trouverez tout de clous 1/2 carats pour 229,99 $ jusqu’à superbes boucles d’oreilles diamant 5 carats qui se vendent pour 22 000 $. Nous avons rassemblé quelques options populaires dans cet article et vous pouvez les consulter ci-dessous. Si vous voulez de superbes boucles d’oreilles en diamant, les clous sont en vente sur Amazon à des prix imbattables.

Cinquième et fin clous ronds 1/4Ct

Les boucles d’oreilles en diamant les plus vendues sur l’ensemble du site d’Amazon parmi les lecteurs de . Deals Également un prix incroyable pour les boucles d’oreilles en diamant que les acheteurs d’Amazon adorent plus grandes que tout ce que vous obtiendriez avec des boucles d’oreilles qui n’utilisent qu’une seule pierre avec le même poids en carats Toutes les boucles d’oreilles Fifth et Fine utilisent des diamants sans conflit Politique de retour de 30 jours, garantie de satisfaction à 100% Coffret cadeau gratuit avec chaque achat

Boucles d’oreilles diamant certifiées The Diamond Channel AGS

Pierres brillantes rondes certifiées authentiques par l’American Gemological Society Taille bonne à très bonne Fond vissé avec 4 griffes en or 14 carats Clarté minimale I1-I2 Couleur LM Toutes les boucles d’oreilles sont livrées avec un certificat vérifiant la couleur et la clarté Fabriqué aux États-Unis, boîte-cadeau incluse

Goujons certifiés Amazon Collection AGS

Vous adorerez ces clous d’oreilles solitaires classiques Les diamants sont nichés dans un sertissage à quatre griffes avec des supports vissés pour un ajustement sûr Certifié AGS avec un certificat officiel inclus Le poids en carats indiqué est le total combiné pour les deux boucles d’oreilles Les fournisseurs de diamants d’Amazon Collection se conforment à le Processus de Kimberley, de sorte que tous les diamants sont certifiés 100 % sans conflit

Studs du district diamantaire de Houston

Prix ​​​​directs du fabricant et certificats vérifiant l’authenticité de chaque pierre Houston Diamond District ne vend que des diamants naturels et sans conflit La politique de retour de 30 jours signifie que vous obtenez un remboursement complet si vous n’êtes pas entièrement satisfait

