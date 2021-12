Amazon a du mal à retenir l’attention des utilisateurs lorsqu’ils discutent avec Alexa | La technologie

Il semble que les utilisateurs ne parlent pas autant avec Alexa qu’Amazon le voudrait et, est-ce que les gens ne seraient pas aussi intéressés à avoir une longue conversation avec cet assistant virtuel.

Les assistants virtuels intelligents sont censés nous faciliter la vie. Les grandes entreprises pensaient qu’elles seraient nos compagnons au quotidien et qu’elles participeraient à tout type de situation, mais la réalité est bien différente. Et, est-ce que les conversations avec ces assistants sont généralement minimes.

La chose la plus normale est d’activer Alexa ou l’assistant Google, de dire une courte phrase et d’attendre qu’il effectue l’action. Il n’y a pas beaucoup plus d’interactions que cela parce que ces assistants ne sont pas aussi intelligents qu’ils devraient l’être et les conversations qui peuvent avoir lieu sont plutôt simples.

Amazon a pris connaissance de cette situation et semble y voir un problème. En ayant cette vision de la situation, ce qu’il a fait ces dernières années oblige essentiellement Alexa à commenter une fonction qu’il peut faire après avoir résolu ce que nous avons demandé.

Faire dire à Alexa qu’il peut exécuter différentes fonctions est un signal d’alarme pour les utilisateurs, l’intention est que ces personnes décident de continuer à interagir avec Alexa plus longtemps. Le jeu ne semble pas s’être très bien passé pour Amazon.

Et, est-ce qu’un rapport est apparu dans lequel Amazon prend en compte l’interaction avec Alexa. De plus, ce rapport montre que les utilisateurs ont beaucoup plus de prédilection pour maintenir l’interaction avec les appareils dotés d’écrans tactiles pour gérer l’appareil.

Il peut sembler que le fait que les utilisateurs n’interagissent pas avec Alexa n’affecte pas Amazon, mais la réalité est qu’il s’agit d’un gaspillage d’argent pour l’entreprise. Créer et adapter des services aux appareils avec des assistants intelligents, mais ne pas y avoir accès, signifie que l’investissement n’est pas récupérable.