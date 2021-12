Amazon a enquêté sur ce qui se passerait si le soleil se couvrait | La vie

Amazon étudie les conséquences pour la Terre du blocage du soleil. La société dirigée par Jeff Bezos a cédé une partie de sa ferme de superordinateurs au National Center for Atmospheric Research et à une ONG de géo-ingénierie.

Comme s’il s’agissait du célèbre spécial Simpsons : Qui a tiré sur M. Burns ? En cause, Amazon, la société dirigée par le milliardaire Jeff Bezos, étudie ce qui se passerait si le soleil bloquait.

Bien que cela puisse sembler être l’une des prédictions récurrentes que la série de fiction à succès, rien de plus que la réalité, est un projet qui géo-ingénierie qu’il essaierait de trouver des moyens possibles d’amortir certains des effets « irréversibles » du changement climatique.

Selon Gizmodo, Amazon se serait associé au National Center for Atmospheric Research (NCAR) et à l’ONG de géo-ingénierie SilverLining pour créer une série de simulations et de futurs possibles pour savoir ce qui arriverait à bloquer certains des rayons du soleil.

Le dernier rapport du groupe d’experts de l’ONU (GIEC) publié cet été ne dessine pas un avenir très rose pour de nombreux écosystèmes de la Terre en raison de l’incidence de changement climatique.

Amazon a fait don d’une partie de sa puissante ferme de superordinateurs pour générer jusqu’à 30 simulations différentes du futur climat de la planète de 2022 à 2070 dans un scénario de réchauffement moyen, selon HPC.

Une de ces simulations implique un monde dans lequel les humains émettent de grandes quantités d’aérosols dans l’atmosphère pour bloquer partiellement la lumière du soleil, refroidissant ainsi considérablement la planète, rapporte Futurism.

Bill Gates a également un projet pour « couvrir » le soleil

L’idée de couvrir ou de bloquer le soleil ce n’est pas tout à fait nouveau. Bill Gates, le milliardaire fondateur de Microsoft, a un projet de géo-ingénierie qui cherche à limiter l’ampleur du changement climatique en déviant les rayons du soleil.

Ce qui rend ce projet différent, c’est qu’il est basé sur des récréations futuristes basées sur le cloud computing.

« Le cloud computing a commencé à arriver au point où vous pourriez envisager de prendre en charge des charges de travail comme celle-ci », a déclaré à Gizmodo Kelly Wanser, PDG de SilverLining.

Le directeur du Laboratoire du climat et de la dynamique globale du NCAR, Jean-François Lamarque, a déclaré à HPC que la « complexité » de l’écosystème terrestre rend les projections futures sont l’un des défis « les plus exigeants et les plus intenses » du calcul scientifique.

Lamarque a estimé que la technologie du cloud computing permet « d’accélérer » la recherche scientifique et « d’élargir » l’accès aux chercheurs du monde entier.

La conception de futurs modèles et simulations climatiques nécessite des supercalculateurs coûteux qui, à cette occasion, Amazon a cédé aux chercheurs pour le cloud computing.

Le futurisme a mis en évidence que des recherches de ce type, qui cherchent à apporter des solutions futures sur le impact du changement climatique et du rayonnement solaire ils ne sont pas abondants aujourd’hui.

L’impact inévitable du réchauffement climatique que les experts ont dessiné nécessite des techniques qui aident à prévenir de futures catastrophes pour la Terre.

Cet article a été publié sur Business Insider par Iñigo Palacio.