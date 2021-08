Amazon a fait pression sur les travailleurs de l’Alabama et le vote syndical devrait être refait, recommande un enquêteur du travail

Un centre de distribution Amazon. (Photo de fichier .)

Amazon est sorti des directives autorisées et a indûment fait pression sur les employés de l’entrepôt de l’Alabama contre la syndicalisation de l’entrepôt de distribution de Bessemer en avril, et à cause de cela, l’élection devrait être refaite, a recommandé un agent d’audience du National Labor Relations Board dans un rapport lundi.

Les efforts déployés par le Syndicat de la vente au détail, de la vente en gros et des grands magasins pour organiser les près de 6 000 employés d’entrepôt au printemps dernier n’ont pas réussi à remporter suffisamment de voix pour établir le syndicat, mais les organisateurs ont affirmé tout au long du processus que les dirigeants d’Amazon violaient les lois du travail avec des tactiques antisyndicales, telles que urnes sous surveillance caméra.

La recommandation n’est cependant pas contraignante. Maintenant, le rapport du NLRB sera transmis au bureau régional du conseil du travail à Atlanta pour une décision finale.

Stuart Applebaum, président du RWDSU, a déclaré que le rapport et la recommandation validaient ce que les organisateurs syndicaux ont toujours affirmé : Amazon a interféré avec les droits de ses propres travailleurs à former un syndicat.

“Tout au long de l’audience du NLRB, nous avons entendu des preuves convaincantes de la manière dont Amazon a tenté d’interférer et d’intimider illégalement les travailleurs alors qu’ils cherchaient à exercer leur droit de former un syndicat”, a déclaré Applebaum dans un communiqué. « Nous soutenons la recommandation du conseiller-auditeur selon laquelle le NLRB met de côté les résultats des élections et organise une nouvelle élection. »

Un porte-parole d’Amazon a noté qu’une grande majorité des employés ne voulaient pas d’un syndicat à Bessemer et que cela devrait l’emporter.

« Nos salariés ont eu la chance d’être entendus à une époque bruyante où toutes sortes de voix pesaient dans le débat national, et au final, ils ont voté massivement en faveur d’un lien direct avec leurs managers et l’entreprise. a déclaré un porte-parole de l’entreprise.

“Leur voix doit être entendue avant tout, et nous prévoyons de faire appel pour nous assurer que cela se produise.”

Un porte-parole du NLRB a déclaré que le conseil d’administration ne commenterait pas le rapport.

L’élection à l’entrepôt s’est terminée en avril par une défaite 2-1 du syndicat sur près de 3 000 suffrages exprimés. Mais à l’approche des élections et pendant celles-ci, les efforts pour organiser Amazon – et l’apparente antipathie de la direction de l’entreprise envers les syndicats – ont attiré l’attention nationale.

Le sénateur Bernie Sanders (I-Vt.) et l’ancien candidat au poste de gouverneur de Géorgie et défenseur des droits de vote Stacey Abrams se sont présentés dans la ville de 26 000 habitants. Et le président Joe Biden a directement fait référence aux droits des travailleurs à s’organiser.

“Comme le président Biden nous l’a rappelé plus tôt cette année, la question de savoir s’il faut ou non un syndicat est censée être la décision des travailleurs et non celle de l’employeur”, a noté Applebaum dans un communiqué. « Le comportement d’Amazon tout au long du processus électoral était méprisable. Amazon a triché, ils se sont fait prendre et ils sont tenus pour responsables. »

Dans une lettre d’avril aux actionnaires d’Amazon à la suite des élections syndicales, l’ancien PDG et fondateur de l’entreprise, Jeff Bezos, a reconnu les dommages causés à l’image publique par la campagne électorale syndicale.

« Votre président est-il réconforté par le résultat du récent vote syndical à Bessemer ? Non, il ne le fait pas. Je pense que nous devons faire un meilleur travail pour nos employés », a écrit Bezos le 15 avril.

“Bien que les résultats du vote aient été déséquilibrés et que notre relation directe avec les employés soit solide, il est clair pour moi que nous avons besoin d’une meilleure vision de la façon dont nous créons de la valeur pour les employés – une vision de leur succès”, a ajouté Bezos.