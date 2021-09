Amazon a fixé une date pour son événement matériel 2021

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

Amazon tiendra son événement matériel d’automne le 28 septembre 2021 à 12 h 00 HE. Il n’y a aucun mot sur ce que la société prévoit de dévoiler, cependant. Nous avons vu des versions mises à jour de ses haut-parleurs intelligents Echo, de ses produits de sécurité domestique et plus encore au cours des années précédentes.

Amazon se prépare pour sa vitrine matérielle 2021 et a officiellement fixé une date pour l’événement. Selon une invitation reçue par The Verge, l’événement aura lieu la semaine prochaine le 28 septembre à 12h00 HE. Comme d’habitude, Amazon n’est pas entré dans les détails de ce qu’il envisage de dévoiler. L’invitation incluait juste une vague mention de “nouvelles sur nos derniers appareils, fonctionnalités et services Amazon”.

Historiquement, Amazon a utilisé son événement matériel d’automne pour présenter des haut-parleurs intelligents mis à jour, des produits de sécurité à domicile Ring nouveaux et améliorés et des appareils de streaming. Lors de son événement de l’année dernière, Amazon a lancé le nouvel Echo, de nouvelles versions de l’Echo Dot, les routeurs Wi-Fi Eero 6 et 6 Pro, un nouvel Echo Show et de nombreux produits de sécurité comme la Ring Car Cam, Ring Car Alarm, et Ring Always Home Cam. Il y avait aussi un nouveau Fire Stick 4K et Fire Stick Lite.

L’une de ses plus grandes annonces l’année dernière a été le lancement du service de streaming de jeux Amazon Luna, destiné à concurrencer Google Stadia et Microsoft Cloud. Luna n’est toujours pas ouverte au public. Jusqu’à présent, seuls les utilisateurs d’Amazon aux États-Unis sont actuellement autorisés à demander un accès anticipé. Nous pourrions voir une mise à jour sur son service de streaming de jeux la semaine prochaine.

Enfin, au moins un des produits de lancement potentiels a déjà fuité : le Kindle Paperwhite 5. Restez à l’écoute !