Amazon à la recherche de dirigeants de crypto, dit qu’il est inspiré par l’innovation dans cette industrie Crypto new media

L’un des plus grands conglomérats de technologie et de commerce électronique au monde, Amazon (NASDAQ : AMZN) cherche maintenant à se plonger dans l’espace crypto. Dans sa récente offre d’emploi, Amazon cherche à embaucher un responsable de produit pour la monnaie numérique et la blockchain.

Le rôle de ce profil sera « d’innover pour le compte des clients au sein du système de paiement et financier ». En outre, la personne embauchée sera responsable de la gestion de la « stratégie de la monnaie numérique et de la blockchain d’Amazon et de la feuille de route des produits ». L’offre d’emploi note :

« Vous tirerez parti de votre expertise dans les domaines de la blockchain, du grand livre distribué, des devises numériques de la banque centrale et de la crypto-monnaie pour développer le dossier des capacités qui devraient être développées, piloter la vision globale et la stratégie produit, et gagner l’adhésion et l’investissement du leadership pour de nouvelles capacités » .

Amazon travaille déjà sur les développements en cours dans l’espace blockchain. Son activité de cloud computing Amazon Web Services (AWS) dispose d’un service dédié appelé « blockchain gérée ».

Inspiré par l’innovation en crypto

Amazon n’a pas encore testé les eaux avec les développements de la crypto. Cependant, s’adressant à CNBC, un porte-parole d’Amazon a déclaré :

«Nous sommes inspirés par l’innovation qui se produit dans l’espace des crypto-monnaies et explorons à quoi cela pourrait ressembler sur Amazon. Nous pensons que l’avenir sera construit sur de nouvelles technologies qui permettent des paiements modernes, rapides et peu coûteux, et espérons apporter cet avenir aux clients d’Amazon dès que possible. »

Les conglomérats technologiques mondiaux qui se plongent dans le monde de la monnaie numérique ne sont plus surprenants. Le géant automobile Tesla détient déjà une énorme quantité de Bitcoin dans son bilan. Musk a récemment déclaré que Tesla réexaminait l’option d’intégrer les paiements Bitcoin lors de la conférence B-word plus tôt cette semaine.

D’autre part, le géant de la technologie Apple embauche également des développeurs commerciaux ayant une expérience des monnaies numériques. La demande croissante d’actifs numériques parmi les acteurs du commerce de détail et institutionnels oblige les géants de la technologie à travailler dans cette direction.

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Bhushan est un passionné de FinTech et possède un bon flair pour comprendre les marchés financiers. Son intérêt pour l’économie et la finance attire son attention sur les nouveaux marchés émergents de la technologie Blockchain et de la crypto-monnaie. Il est continuellement dans un processus d’apprentissage et reste motivé en partageant ses connaissances acquises. Pendant son temps libre, il lit des romans à suspense et explore parfois ses talents culinaires.

Lien source