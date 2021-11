Amazon a oublié de mettre fin aux ventes du Black Friday

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Le Black Friday est terminé et le Cyber ​​Monday est derrière nous. Mais si vous recherchez les meilleures offres de la Cyber ​​Week de 2021, vous êtes au bon endroit.

Tout le monde sait que la Cyber ​​Week est un bon moment pour économiser car il y a toujours autant de ventes. Mais il y a aussi une règle tacite concernant la Cyber ​​Week. Toutes les meilleures offres sont censées être réservées pour le Black Friday et le Cyber ​​Monday. Ensuite, la Cyber ​​Week est en quelque sorte pour toutes les offres restantes qui ne se sont pas vendues.

En 2021, Amazon fait les choses un peu différemment. Ou peut-être que quelqu’un dort au volant et a oublié de mettre fin à certaines des offres les plus incroyables du Black Friday et du Cyber ​​Monday. Dans les deux cas, nous allons vous montrer 20 offres incroyables qui semblent avoir dû se terminer mais qui sont toujours disponibles aujourd’hui. Inutile de dire que tout ou partie de ces ventes peuvent disparaître à tout moment.

Nouveaux Apple AirPods Pro Prix catalogue : 249,00 $ Prix : 179,00 $ Vous économisez : 70,00 $ (28%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleures offres de la Cyber ​​Week 2021

Source de l’image : Apple Inc.

Les offres Apple sont toujours parmi les meilleures offres de la Cyber ​​Week chaque année. Cela a du sens, bien sûr, puisqu’ils sont également des best-sellers le Black Friday et le Cyber ​​Monday.

Pour la Cyber ​​Week 2021, il reste des ventes Apple vraiment stupéfiantes. Parmi eux se trouvent AirPods Pro pour 179 $, AirPod 3 pour 169,99 $, et AirPod 2 pour 109 $. Mais au-delà de tout cela, Amazon vous offrira un crédit de 15 $ lorsque vous achetez un Carte-cadeau Apple de 100 $ avec le code promo APPLENOV. Envoyez-vous la carte-cadeau numérique et vous obtenez 15 $ d’ARGENT GRATUIT!

Promotion carte-cadeau Apple : achetez une carte-cadeau de 100 $ avec le code promotionnel APPLENOV, obtenez un crédit de 15 $ ! Prix : Achetez 100 $, obtenez 15 $ GRATUITS Acheter maintenantCode promo : APPLENOV Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Nouveaux Apple AirPods Pro Prix catalogue : 249,00 $ Prix : 179,00 $ Vous économisez : 70,00 $ (28%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Nouveaux AirPods Apple (3e génération) Prix catalogue : 179,00 $ Prix : 169,99 $ Vous économisez : 9,01 $ (5%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Apple AirPods (2e génération) Prix catalogue : 159,00 $ Prix : 109,00 $ Vous économisez : 50,00 $ (31%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

En plus de tout cela, Amazon propose les prix les plus bas en ligne à la fois pour le Apple Watch série 7 (GPS et GPS+Cellulaire) et le Apple Watch SE!

Apple Watch Series 7 GPS, boîtier en aluminium vert de 41 mm avec bracelet sport trèfle – Prix catalogue régulier : 399,00 $ Prix : 379,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (5%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Apple Watch SE (GPS, 40 mm) – Boîtier en aluminium argenté avec bracelet sport bleu abyssal Prix : 479,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Plus d’offres que vous devez voir

Source de l’image : итрий Майер/Adobe

En plus de toutes ces excellentes ventes Apple, nous avons plus des meilleures offres de la Cyber ​​Week de 2021 à partager avec vous.

Premièrement, Amazon vend Cartes-cadeaux Nintendo eShop de 50 $ pour seulement 45 $ chacun. Cela signifie que vous obtenez 5 $ gratuits avec chacun de vos achats ! A noter également, le best-seller Accord Phillips Hue de 2021 est de retour en stock après avoir été épuisé la semaine dernière.

Carte-cadeau Nintendo eShop de 50 $ [Digital Code] Prix ​​catalogue : 50,00 $ Prix : 45,00 $ Vous économisez : 5,00 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Philips Hue White and Color Ambiance A19 E26 LED Ampoule Intelligente, Compatible Bluetooth & Zigbee (Hue… Prix:$99.99 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Un autre accord que nous ne pouvons pas croire vous offre l’incroyable nouveauté Moto G Puissance (2021) avec une autonomie épique de 3 jours pour seulement 179,99 $ débloqués. Cette affaire est presque trop belle pour être vraie ! Une autre vente chaude réduit le Ensemble d’ampoules intelligentes Echo Dot et Sengled de 55 $ à seulement 19,99 $.

Moto G Puissance | 2021 | Batterie de 3 jours | Débloqué | Fabriqué pour les États-Unis par Motorola | 4/64 Go | Appareil photo 48MP… Prix catalogue : 249,99 $ Prix : 179,99 $ Vous économisez : 70,00 $ (28%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Point d’écho (3e génération) | Charbon de bois avec ampoule Sengled Bluetooth Color | Kit de démarrage pour maison intelligente Alexa Prix catalogue : 54,98 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 34,99 $ (64%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Le meilleur du reste

Source de l’image : zobaair/Adobe

Il y a tellement d’autres ventes incroyables du Black Friday et du Cyber ​​Monday qui sont toujours en cours. Certains de nos favoris sont ci-dessous. Et n’oubliez pas, ces offres peuvent disparaître à tout moment !

Beckham Hotel Collection Oreillers de lit pour dormir – Queen Size, Lot de 2 – Cooling, Luxury Gel… Prix catalogue : 44,99 $ Prix : 35,99 $ Vous économisez : 9,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Queen Mattress Pad Cover Cooling Mattress Topper Pillow Top Cotton Top with Down Alternative Fi… Prix catalogue : 39,95 $ Prix : 33,95 $ Vous économisez : 6,00 $ (15%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Google Nest Thermostat – Thermostat intelligent pour la maison – Thermostat Wifi programmable – Neige Prix catalogue : 129,99 $ Prix : 130 $, maintenant 89 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

De plus, voici six ventes incroyables que vous devez vraiment voir. Ces éruptions d’Amazon font certainement partie des meilleures offres de la Cyber ​​Week de 2021 !

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres en ligne!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.