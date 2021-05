Amazon a réduit cet aspirateur Roomba 692 de 200 euros que vous pouvez contrôler avec une application | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Peut-être l’aspirateur au meilleur rapport qualité-prix d’iRobot, ce Roomba 692 se promène dans votre maison à la recherche de saleté et vous pouvez voir ses progrès depuis son application mobile.

Les aspirateurs robotiques nous font gagner énormément de temps chaque jour. Autonomes, ils s’allument quand vous le souhaitez, ils marchent dans votre maison en aspirant tout sur leur passage et gardent votre sol propre.

Vous pouvez désormais vous procurer un aspirateur robot d’une grande marque comme iRobot pour très peu. Est Roomba 692 WiFi il est désormais sur Amazon pour 199 euros. Compte tenu de son prix antérieur, cela signifie que en ce moment, il a 200 euros de réduction.

Cet aspirateur robot avec contrôle d’application et assistants virtuels a une navigation intelligente et un prix qui en fait le Roomba le moins cher du marché.

C’est l’un des aspirateurs robotiques d’entrée d’iRobot avec la capacité d’aspirer tout sur son passage, de le filtrer et d’expulser l’air sans particules.

Il dispose d’un système de nettoyage triphasé et s’adapte à vos habitudes de nettoyage. Son application avec laquelle vous contrôlez l’aspirateur peut suggérer des heures de fonctionnement, par exemple lorsqu’il détecte que vous n’êtes pas chez vous. Mais il vous conseille également, par exemple, de faire des nettoyages plus profonds en cas d’allergies.

Ce Roomba 692 WiFi est également compatible avec Alexa et l’assistant Google. Si l’un de leurs haut-parleurs ou l’application est installé sur votre mobile, il vous suffit d’appeler votre assistant de service et de lui dire de passer l’aspirateur ou de l’allumer.

Mettez un robot aspirateur dans votre vie

Les robots aspirateurs sont des produits qui, bien qu’il y a quelques années étaient des produits de luxe, sont aujourd’hui devenus un autre appareil électroménager qui complète votre aspirateur sans fil ou à traîneau.

En travaillant automatiquement soit en appuyant sur un bouton, soit avec une application, vous pouvez occuper votre temps dans une autre tâche plus intéressante, ou si vous nettoyez, prenez soin d’une autre partie de la maison. Mais le plus important est que ces types d’aspirateurs s’améliorent, avec une plus grande autonomie et moins chers.

iRobot est l’une des entreprises qui ont lancé ces types de robots et sont en affaires depuis plus de 30 ans. Roomba est synonyme de ces produits et ils maintiennent certains des meilleurs aspirateurs robotiques que vous puissiez acheter.

