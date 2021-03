Amazon a réduit le Roku Stick + à 40 $ aujourd’hui, ou obtenez le Roku Premiere pour 34 $ – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Amazon vient de lancer une bonne affaire sur l’un de ses lecteurs multimédias en streaming les plus vendus. Rendez-vous sur le site dès maintenant et vous trouverez le best-seller Fire TV Stick 4K en vente à 39,99 $ au lieu de 50 $. Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec ce streamer populaire à un rabais de 10 $, mais il y a aussi quelques autres ventes que les chasseurs de bonnes affaires devraient vérifier s’ils sont à la recherche de nouveaux lecteurs multimédias en streaming prenant en charge le streaming 4K et le contenu HDR.

C’est vrai, les gens – Roku a répondu aux accords Fire TV d’Amazon avec deux bonnes affaires, et ils sont tous deux disponibles dès maintenant sur Amazon.

Tout d’abord, les 50 $ Roku Streaming Stick + qui prend en charge la diffusion en continu jusqu’à une résolution de 4K ainsi que le contenu HDR est actuellement réduit à 39,99 $. Il convient de noter que ce modèle a le facteur de forme bien-aimé du dongle qui est si populaire en ce moment. Cela signifie que vous n’avez pas à vous soucier de trouver de l’espace pour une boîte, car ce modèle se branche directement sur n’importe quel port HDMI ouvert de votre téléviseur.

En plus de cela, vous trouverez une deuxième vente Roku qui vous permet de dépenser encore moins en contenu 4K et HDR, à condition que vous soyez prêt à renoncer au facteur de forme du dongle au profit d’un décodeur plus traditionnel. . Cela dit, le Première de Roku est si compact que vous pouvez toujours le ranger facilement si vous le souhaitez. En fait, vous pouvez obtenir ce génial Monture Roku Premiere qui positionne le boîtier juste au-dessus de votre téléviseur pour une réception optimale! Le Roku Premiere coûte 40 $ et c’est déjà un prix formidable, mais aujourd’hui, vous pouvez en acheter un pour moins de 34 $.

Faites défiler vers le bas pour découvrir ces deux bonnes affaires avant qu’elles ne disparaissent.

Roku Streaming Stick +

Partagez des vidéos, des photos et de la musique depuis votre appareil Apple à l’aide d’AirPlay. Sans fil qui tient la distance: salle de jeux au sous-sol? Soirée cinéma dans la cour? Amenez-les. Le récepteur sans fil longue portée vous offre une portée étendue et un signal plus puissant pour une diffusion fluide, même dans les pièces éloignées de votre routeur.Qualité d’image brillante: profitez de vos émissions préférées avec des détails et une clarté époustouflants, que vous diffusiez en HD, 4K ou HDR , vous profiterez d’une qualité d’image optimisée pour votre téléviseur avec une résolution nette et des couleurs vives

Roku Streaming Stick + | Appareil de diffusion en continu HD / 4K / HDR avec télécommande sans fil longue portée et voix… Prix courant: 49,99 $ Prix: 43,99 $ Vous économisez: 6,00 $ (12%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Première de Roku

Image incroyable, valeur incroyable: découvrez votre téléviseur préféré avec des détails et une clarté époustouflants: que vous diffusiez en HD, 4K ou HDR, vous profiterez d’une qualité d’image optimisée pour votre téléviseur avec une résolution nette et des couleurs vives Des tonnes de puissance, des tonnes de plaisir: Snappy et réactif, vous diffuserez facilement vos favoris – des films et séries sur Apple TV, Prime Video et Netflix, aux alternatives au câble comme Sling, profitez de la télévision la plus parlée sur des milliers de chaînes. un jeu d’enfant: branchez-le avec le câble HDMI haut débit haut de gamme inclus, connectez-vous à Internet et commencez à diffuser – c’est aussi simple que cela

Roku Premiere | Lecteur multimédia en continu HD / 4K / HDR, télécommande simple et câble HDMI haut de gamme Prix courant: 34,99 $ Prix: 32,90 $ Vous économisez: 2,09 $ (6%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

