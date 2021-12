Amazon a réduit l’ordinateur portable Dell Inspiron 15 avec Ryzen 7, 16 Go de RAM et évolutif vers Windows 11 de 100 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’ordinateur portable Del Inspiron 15 est le compagnon idéal pour le travail et le divertissement, et il bénéficie d’une remise importante sur Amazon.

Si vous voulez acheter un ordinateur portable parfait pour le travail ou les études, de haute qualité et qui durera aussi longtemps, chez Amazon, nous avons trouvé un Dell Inspiron 15, l’une des marques les plus reconnues dans le monde des ordinateurs portables, à un prix avantageux.

Mieux encore, vous pouvez maintenant l’obtenir pour 799 euros sur Amazon. Ils sont à 100 euros sur le prix d’avant, 899 euros.

Cet ordinateur est un ultrabook léger et puissant, notamment grâce à son processeur, le nouveau AMD Ryzen 7 5700U et ses 16 Go de RAM.

La bonne nouvelle est que ce n’est même pas votre remise totale, car cet ordinateur portable coûte en réalité 979 euros. Donc, la remise totale est de 180 euros qui restent dans votre poche.

De plus, la livraison est totalement gratuite et rapide si vous vous inscrivez à Prime. C’est un service avec un abonnement mensuel ou annuel, mais maintenant vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 30 jours sans aucun engagement car il n’y a pas de permanence.

Ce Dell Inspiron 15 est la version qui compte avec processeur AMD et avec une bonne quantité de gigs en RAM et SSD. Et bien qu’il soit livré avec Windows 10 par défaut, c’est un ordinateur portable qui il est prêt à être mis à jour vers Windows 11 dès que vous le démarrez et passez par les mises à jour Windows.

Ce sont toutes ses caractéristiques.

Écran 15,6″ Full HD 1920×1080 pixels Processeur AMD Ryzen 7 5700U 16 Go de mémoire RAM 512 Go de stockage SSD NVMe Système d’exploitation : Windows 10 Home Lecteur de carte SD, 2 ports USB, 1 port USB-C avec DisplayPort, HDMI 1.4b, prise Prise casque WiFi 6 et batterie 4 cellules Bluetooth 5.0, 54 Wh

Un ordinateur portable offre de la polyvalence et, dans de nombreux cas, beaucoup de puissance. Voici quelques modèles low cost avec Windows 10 qui résoudront une bonne partie de vos problèmes.

Cet ordinateur portable est léger, ne pèse que 1,6 kg considérant que l’écran est de 15,6 pouces. C’est donc un bon équipement à emporter d’un endroit à un autre si vous devez travailler ou étudier dans plusieurs endroits tout au long de la semaine.

Prenez-le chez Amazon avec une remise totale de 180 euros (bien qu’il soit à 100 euros de son prix précédent sur le site d’Amazon) pour seulement 799 euros.

