Amazon a rendu son moteur Lumberyard open source

Le géant de la vente au détail Amazon a rendu son moteur de jeu Lumberyard disponible en tant que projet open source.

La société a publié une version de cette technologie dans la toute nouvelle Fondation Open 3D, qui a été créée par 20 sociétés, dont Amazon, Adobe, Huawei et Niantic. Ceci est supervisé par la Linux Foundation.

La version de Lumberyard incluse dans ce programme s’appelle Open 3D Engine (O3DE), qui, selon Amazon, est en fait différente de Lumberyard. La technologie est inspirée de son propre moteur, mais elle présente un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour la pérenniser.

“Nous visions à construire un moteur capable de résister à l’épreuve du temps dans un monde open source”, a écrit la société.

« Parce que les moteurs de jeu ont tendance à être monolithiques, nous nous sommes fortement penchés sur la modularité avec extensibilité, en adoptant dès le départ des outils aux normes ouvertes.

Amazon a créé Lumberyard en 2016. Il est basé sur le CryEngine de Crytek, sous licence jusqu’en 2015.

La technologie a eu quelques problèmes, le personnel d’Amazon Game Studios disant aux journalistes que le moteur est un cauchemar avec lequel travailler. Amazon aurait pensé à autoriser ses développeurs à utiliser d’autres moteurs de jeu.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72325/amazon-has-made-its-lumberyard-engine-open-source/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));