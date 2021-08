Amazon a rétrogradé tous ces téléviseurs intelligents avec des applications 4K, HDR et de streaming pour une durée limitée | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Bénéficiez de remises allant jusqu’à 40% sur les offres de septembre d’Amazon, parmi lesquelles ces Smart TV.

Vous pouvez toujours profiter des bonnes affaires d’Amazon pour ce mois de septembre. La plus grande boutique en ligne d’Espagne a décidé de faciliter la piste de septembre grâce à des remises importantes sur toutes sortes d’articles.

Parmi toutes ces offres, il y a aussi les Smart TV. Et est-ce que si vous n’avez pas réussi à mettre à jour votre ancien téléviseur cet été, l’un des meilleurs moments de l’année, vous pouvez toujours en obtenir remises sur Smart TV de toutes les grandes marques.

Vous pouvez trouver toutes sortes de Smart TV, y compris les plus petites telles que les pouces 32 avec une résolution HD et une connectivité Internet pour pouvoir diffuser des plateformes telles que Prime Video, Netflix, YouTube, HBO ou Disney + parmi tant d’autres.

Le moins cher 43″ : Hisense 43AE7000F 43″

Hisense 43AE7000F 43″ pour 329 €

Ce téléviseur intelligent Hisense 43AE7000F C’est un modèle 2020 avec une taille de 43 pouces et il a une intégration avec Alexa parmi certaines de ses fonctions intelligentes.

La taille de l’écran est de 43 pouces et a une résolution 4K, en plus du son HDR10 et DTS Studio. Il dispose d’une intelligence artificielle pour reconnaître les scènes et les améliorer.

Ils ont même ajouté un mode image spécial pour les jeux.

Vous pouvez déjà vous le procurer pour seulement 329 euros sur Amazon.

Meilleur rapport qualité-prix : 43″ LG Series 8000

43″ LG 43UP8000 pour 419,99 €

Si vous cherchez une autre option dans 43 pouces d’une grande marque, vous pouvez choisir ceci LG 43UP8000.

Il s’agit d’un modèle de cette même année qui a une taille de panneau de 43 pouces, compatible avec la vidéo 4K, la prise en charge de HDR10 Pro, le son Virtual Surround et un processeur quad-core pour améliorer les images ou redimensionner le contenu de qualité inférieure.

Le modèle 43 pouces est le plus petit de cette Série 8000. Vous pouvez l’obtenir pour 419,99 euros.

Les autres modèles proposés sont le 50 pouces à 519,99 euros, le 55 pouces à 579,99 euros ou le 65 pouces à 789,99 euros.

Avec Android TV : Xiaomi Mi TV P1 50″

Modèle 50 pouces de la nouvelle génération de Xiaomi Smart TV, compatible 4K, HDR10+ et avec la dernière version d’Android TV et Chromecast.

L’un des nouveaux téléviseurs intelligents Xiaomi est déjà en vente pour les prochains jours sur Amazon. Il s’agit du modèle Téléviseur intelligent Xiaomi 50 pouces P1, une Smart TV avec Android TV de Google et un bon rapport qualité-prix.

Maintenant, il a une lunette plus fine, un panneau plus lumineux qui prend en charge la vidéo 4K, Dolby Vision et HDR10 +, Dolby Audio et le son DTS-HD.

En tant que Smart TV avec Android TV, vous disposez également de la technologie Chromecast intégrée pour envoyer du contenu de votre mobile vers le téléviseur.

Il peut déjà être obtenu sur Amazon pour 449,99 euros, moins cher qu’à son lancement et que l’offre que propose Xiaomi dans sa propre boutique.

Vous pouvez désormais lire l’analyse complète de cette Smart TV Xiaomi Mi TV P1 dans sa taille de 55 pouces.

Alimenté par QLED : Samsung 50″ QLED

50″ Samsung QLED 4K 50Q64T pour 529,99 €

Les téléviseurs intelligents Samsung sont l’un des meilleurs vendeurs, mais parmi leur catalogue, ils montrent que leurs panneaux QLED sont de plus en plus populaires. La technologie Quantum Dot dont ils se vantent tant a de nombreux avantages et les images sont spectaculaires.

Cette 50 pouces Samsung QLED 50Q64T Il est en promotion sur Amazon avec une remise de plus de 165 euros, restant à seulement 529,99 euros.

En plus de sa dalle QLED, il dispose d’un processeur d’image capable de convertir le contenu en Full HD en 4K ou la résolution la plus proche en tenant compte de la source de l’image. Il est également compatible avec la vidéo 4K et HDR10+.

Il est entièrement compatible avec les assistants virtuels tels qu’Alexa ou l’assistant Google. Même Bixby, l’assistant de Samsung qui a encore un long chemin à parcourir pour atteindre les résultats donnés par Amazon ou Google.

Avec la meilleure dalle : Sony KD-49XH8196 49″

Sony KD-49XH8196 49″ pour 529 €

Les panneaux Sony Smart TV sont toujours très appréciés par les experts et leurs téléviseurs sont généralement assez chers. Alors c’est bien de voir comment ce Sony KD-49XH8196 a baissé de prix de plus de 215 euros.

Il s’agit d’une Smart TV de 49 pouces avec un panneau 4K, avec HDR10 Pro et un processeur X1 capable de redimensionner le contenu ou d’améliorer chaque image de la vidéo.

Il utilise Android TV comme système d’exploitation et intègre Chromecast pour envoyer du contenu du mobile au téléviseur. Il est également compatible avec Alexa, Google Home. Il est également compatible avec HomeKit et dispose d’AirPlay 2 pour envoyer du contenu à partir d’appareils Apple.

Chez Amazon, nous pouvons enfin le trouver à un prix plutôt bon, son plus bas historique de seulement 529 euros.

