Amazon a-t-il menti au Congrès ? Les législateurs donnent au PDG Andy Jassy une «dernière chance» de corriger le bilan

Andy Jassy, ​​nouveau PDG d’Amazon, prend la parole lors du sommet . 2021. (Photo . / Kevin Lisota)

Citant des articles de presse indiquant qu’Amazon a joué son marché pour favoriser ses propres produits, la représentante américaine Pramila Jayapal de Seattle et quatre de ses collègues du comité judiciaire de la Chambre donnent à l’entreprise « une dernière occasion » de s’expliquer avant de saisir le ministère américain de la Justice.

L’avertissement a été envoyé dans une lettre du 18 octobre au PDG d’Amazon, Andy Jassy (texte intégral ci-dessous), signée par un groupe bipartite de législateurs démocrates et républicains. Il cite de nouveaux rapports de . et de The Markup qui semblent contredire directement le témoignage que les représentants de l’entreprise ont donné au Congrès en 2019.

« Au mieux, ce rapport confirme que les représentants d’Amazon ont induit le Comité en erreur », indique la lettre. « Au pire, cela démontre qu’ils ont peut-être menti au Congrès en violation possible du droit pénal fédéral. »

Un porte-parole d’Amazon a nié l’existence de tout favoritisme algorithmique. « Amazon et ses dirigeants n’ont pas induit le comité en erreur, et nous avons nié et cherché à corriger le dossier sur les articles de presse inexacts en question », a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

« Comme nous l’avons indiqué précédemment, nous avons une politique interne, qui va au-delà de celle de tout autre détaillant à notre connaissance, qui interdit l’utilisation des données individuelles des vendeurs pour développer des produits de marque privée Amazon. »

Un renvoi au DOJ pourrait amener les enquêtes gouvernementales sur l’entreprise à un nouveau niveau. Ces dernières années, Amazon a fait l’objet d’un examen minutieux au niveau local, étatique et fédéral concernant ses pratiques commerciales, le traitement de ses employés et ses lois antitrust.

Dans les témoignages et dans les documents fournis au comité judiciaire de la Chambre, le fondateur et ancien PDG d’Amazon Jeff Bezos, l’avocat général associé Nate Sutton et David Zapolsky, l’avocat général d’Amazon, ont tous dit non, Amazon ne joue pas avec le système pour favoriser ses propres intérêts privés. étiqueter les produits plutôt que ceux des vendeurs tiers.

Mais selon la lettre, le reportage d’investigation se heurtait à cette affirmation.

La représentante Pramila Jayapal, une démocrate de Seattle, lors du sommet . 2019. (Photo . / Dan DeLong)

. a rapporté qu’Amazon avait créé des produits contrefaits basés sur les produits des vendeurs, puis manipulé les résultats de recherche pour renforcer ses propres gammes de produits en Inde.

« Comme le note ce rapport, ces documents internes montrent un modèle d’Amazon, ‘exploitant les données exclusives de vendeurs individuels pour lancer des produits concurrents et manipulant les résultats de recherche pour augmenter les ventes des propres produits de l’entreprise' », ont écrit les législateurs dans la lettre.

Faisant référence à l’histoire de The Markup, la lettre se concentrait sur l’affirmation selon laquelle Amazon « place les produits de ses marques maison et les produits exclusifs du site avant ceux de ses concurrents, même des concurrents avec des notes de clients plus élevées et plus de ventes, à en juger par le volume d’avis ».

Un porte-parole d’Amazon a déclaré que de telles réclamations sont examinées en interne.

« Nous enquêtons sur toute allégation selon laquelle cette politique aurait pu être violée et prenons les mesures appropriées. De plus, nous concevons notre expérience de recherche pour présenter les articles que les clients voudront acheter, qu’ils soient proposés par Amazon ou l’un de nos partenaires commerciaux.

La lettre a donné à l’entreprise une liste de questions à répondre d’ici le 20 novembre 2021 :

Une réponse sous serment pour clarifier le dossier sur la façon dont Amazon utilise les données individuelles non publiques des vendeurs pour développer et commercialiser sa propre gamme de produits ; Une réponse sous serment pour clarifier le dossier sur la façon dont Amazon avantage ses propres produits par rapport aux produits d’autres vendeurs dans ses classements de recherche, y compris par le biais de résultats sponsorisés qui ne sont pas divulgués ; Tous les documents et communications relatifs à l’enquête interne d’Amazon sur les violations de sa politique de protection des données des vendeurs, comme détaillé dans la lettre d’Amazon du 4 octobre 2020 ; Tous les documents mentionnés dans le rapport de . intitulé « Amazon a copié des produits et des résultats de recherche truqués pour promouvoir ses propres marques, les documents montrent » ; Une réponse au rapport The Markup intitulé « Amazon place ses propres « marques » d’abord au-dessus des produits les mieux notés », y compris une explication des raisons pour lesquelles Amazon n’étiquette pas publiquement les résultats de recherche pour ses listes de produits de marque comme des publicités.

Le représentant Jayapal à Andy Jassy : Amazon a-t-il menti au Congrès ? de . sur Scribd