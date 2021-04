Amazon a toujours utilisé les modèles Ring Video Doorbell 2 en stock pour 70 $ – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Sonnette vidéo Ring 2 vendu au détail pour 250 $ lors de sa première sortie il y a quelques années – et cela valait chaque centime. En fait, même maintenant qu’il a été remplacé par le Ring Video Doorbell 3 et le prochain Ring Video Doorbell 4 que les deux coûtent encore moins cher, cela vaut toujours chaque centime de ce prix de détail original que tant de gens ont payé. Une résolution cristalline 1080 Full HD, une vue de la tête aux pieds depuis l’objectif ultra grand angle et l’intégration d’Amazon Alexa ne sont que quelques-unes des fonctionnalités impressionnantes qui rendent ce modèle si génial. La sonnette vidéo de deuxième génération de Ring offre également une tranquillité d’esprit en plus de toutes ces fonctionnalités pratiques.

Si vous êtes à la recherche d’une excellente sonnette vidéo mais que vous ne voulez pas payer le prix fort, nous avons une excellente nouvelle. Dépêchez-vous et vous pouvez acheter un modèle d’occasion sur Amazon dès maintenant pour seulement 69,99 $, ce qui est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu pour le Ring Video Doorbell 2 par une très large marge.

Le plus récent Ring Video Doorbell 3 et Ring Video Doorbell 4 ajoutez quelques fonctionnalités intéressantes par rapport au modèle de la génération précédente. Les exemples incluent la détection de mouvement améliorée, les zones de confidentialité et la compatibilité avec les réseaux Wi-Fi 5,0 GHz. Ces fonctionnalités sont en effet de jolis ajouts, mais valent-elles 110 $ de plus? C’est la question que vous devriez vous poser avant d’acheter le modèle de troisième génération, car il se vend 179,99 $ chez Amazon et d’autres détaillants. le Ring Video Doorbell 2, d’autre part, peut être acheté pour seulement 69,99 $ pour le moment si vous vous dépêchez sur Amazon et achetez un modèle d’occasion avant qu’ils ne se vendent tous.

Seulement 70 $… c’est fou!

Les produits d’occasion vendus par Amazon peuvent avoir quelques problèmes cosmétiques ici et là, mais vous ne trouverez aucun problème grave. Si vous le faites, vous pouvez toujours retourner votre achat pour un remboursement complet. Amazon appelle cette «condition utilisée-acceptable», et vous pouvez économiser une fortune si vous profitez du programme. Dans le cas de la Ring Video Doorbell 2, c’est l’une des quatre seules offres d’appareils Amazon actuellement présentées sur le site d’Amazon.Il y a donc de très bonnes chances qu’elle se vende bientôt.

Ring Video Doorbell 2 (condition utilisée-acceptable), avec vidéo HD, alertes activées par le mouvement, facile… Prix courant: 99,99 $ Prix: 69,99 $ Vous économisez: 30,00 $ (30%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Voici les détails des bulletins Ring publiés sur sa liste Amazon:

Les appareils Amazon d’occasion sont des unités d’occasion entièrement fonctionnelles qui ont été testées et vérifiées par Amazon pour répondre aux critères cosmétiques utilisés spécifiés. Les appareils Amazon d’occasion peuvent être emballés dans des boîtes génériques de marque Amazon. Cet appareil n’est pas accompagné d’une garantie du fabricant. Cet article est utilisé – État acceptable et peut présenter de petites imperfections cosmétiques associées à une utilisation régulière. Sonnette vidéo HD 1080p qui vous permet de voir, d’entendre et de parler aux gens à partir de votre téléphone, de votre tablette ou de votre appareil Echo. Inclut des fonctionnalités de confidentialité, telles que des zones de confidentialité personnalisables et la confidentialité audio, pour vous concentrer uniquement sur ce qui vous concerne. Avec Live View, vous pouvez vous enregistrer à tout moment chez vous via l’application Ring. Configurez facilement votre Ring Video Doorbell 2 en vous connectant au wifi via l’application Ring et en l’installant à l’emplacement souhaité. Alimenté par une batterie rechargeable à dégagement rapide ou se connecte au câblage de la sonnette existante. Enregistrez toutes vos vidéos, révisez ce que vous avez manqué pendant 60 jours et partagez des vidéos et des photos pour 3 $ / mois par appareil avec un plan Ring Protect.

