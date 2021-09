Amazon a un adaptateur CarPlay sans fil qui fonctionne dans n’importe quelle voiture équipée de CarPlay

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Tant de constructeurs automobiles devraient être plus que gênés à ce stade. Pourquoi? C’est parce que leurs systèmes d’infodivertissement sont atroces. J’ai Apple CarPlay dans ma voiture et pour être tout à fait franc, cela fait que chaque système d’infodivertissement intégré à la voiture que j’ai jamais essayé semble ancien. Et je les ai tous essayés… même les plus récents comme les systèmes de Mercedes et Tesla. Si j’y pense, il n’y a vraiment qu’un seul problème que j’ai avec CarPlay dans ma voiture. C’est le simple fait que mon véhicule ne prend pas en charge la nouvelle fonctionnalité CarPlay sans fil d’Apple. Cela signifie que je dois brancher mon iPhone avec un câble physique pour utiliser CarPlay. Du moins, c’était le cas jusqu’à ce que je trouve le CarlinKit 2.0 Adaptateur CarPlay sans fil sur Amazon.

CarlinKit 2.0 Adaptateur CarPlay sans fil (Année modèle : 2019 à 2021) Prix catalogue : 126,00 $ Prix : 96,00 $ Vous économisez : 30,00 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Le meilleur adaptateur CarPlay sans fil pour n’importe quelle voiture

Pouvoir avoir toutes les applications principales de votre iPhone accessibles directement sur l’écran de votre voiture est tellement génial. CarPlay offre une interface simple et un accès rapide à toutes les fonctionnalités de base dont vous pourriez avoir besoin. En plus de cela, il prend en charge Siri ainsi que les applications tierces indispensables dans votre voiture. Je ne peux pas vous dire à quel point j’étais excité lorsque Waze est arrivé sur CarPlay pour la première fois. Maintenant, je ne peux vraiment pas conduire n’importe où sans elle. CarPlay prend même en charge une vue widget maintenant. De cette façon, vous pouvez avoir une carte animée tandis que des éléments tels que votre lecteur de musique et les commandes de votre téléphone sont affichés sur le côté.

Mais ne pas avoir CarPlay sans fil dans ma voiture était définitivement une déception. C’est pourquoi j’étais si heureux quand j’ai trouvé cet incroyable adaptateur CarPlay sans fil !

Tout est dans le nom. C’est l’appareil que vous attendiez si vous êtes comme moi et que vous avez un véhicule qui ne prend pas en charge les connexions sans fil CarPlay. Les CarlinKit 2.0 Adaptateur CarPlay sans fil se connecte à votre véhicule via un port USB-A ou USB-C standard et agit comme un conduit sans fil entre votre voiture et votre iPhone. De cette façon, vous pouvez vous connecter à l’adaptateur sans fil via Bluetooth. Désormais, vous n’aurez plus à brancher votre iPhone dans votre voiture à chaque fois que vous monterez à bord.

C’est le gadget que nous attendions !

Lisez les critiques sur Amazon et vous verrez que cet adaptateur sans fil fonctionne très bien pour la plupart des gens. Quelques personnes semblent rencontrer des problèmes, mais il existe des solutions pour la plupart des problèmes. Tant de gens se plaignent rapidement alors qu’ils n’avaient qu’à lire les instructions et effectuer une mise à jour logicielle rapide et facile. L’essentiel est que le CarlinKit 2.0 Adaptateur CarPlay sans fil fonctionne très bien pour la plupart des gens. Et c’est maintenant le moment idéal pour tenter le coup. Les deux versions (une pour voitures plus anciennes et un autre pour voitures plus récentes) sont en vente aux prix les plus bas jamais vus !

Voici les principaux points à retenir :

L’adaptateur CarPlay sans fil Carlinkit 2.0 convertit n’importe quelle voiture avec CarPlay filaire afin qu’elle prenne en charge CarPlay sans fil Fonctionne avec Audi, Porsche, Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz, Hyundai, Honda, Peugeot, Chevrolet, Ford SYNC 3.4, Mazda, et plus encore Votre voiture doit avoir un système CarPlay câblé en usine pour fonctionner avec cet adaptateur CarPlay sans fil Plus besoin de brancher votre téléphone dans votre voiture avec un câble USB Lightning Écoutez de la musique, écoutez des podcasts, naviguez avec votre application de cartographie préférée, et plus encore, le tout via CarPlay avec maintenant un câble est nécessaire Compatible avec tous les modèles d’iPhone à partir de l’iPhone 5 et plus récent tant qu’il exécute iOS 7.1 ou une version ultérieure La connexion initiale de votre iPhone à l’adaptateur CarLink sans fil Carlinkit 2.0 prend entre 7 et 14 secondes selon votre modèle de voiture et d’iPhone Livré avec un garantie d’un an en plus du support technique à vie

