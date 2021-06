Amazon a un nouveau kit de sécurité domestique avec des capteurs moins chers pour les utilisateurs principaux | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous souhaitez sécuriser votre maison pendant que vous partez en vacances, le nouveau système Ring Alarm dispose de capteurs qui détecteront les mouvements, ouvriront les fenêtres et les portes pour être toujours en alerte.

Quelque chose qui peut complètement gâcher vos vacances est que quelqu’un vienne chez vous lorsque vous n’êtes pas là. Et est-ce que cette année, beaucoup plus de gens partiront en vacances compte tenu des limitations que nous avons depuis l’année dernière et qu’il n’y a rien de tel qu’une ville vide pour faire, littéralement, le « août des voleurs ».

Si vous voulez protéger votre maison, vous pouvez installer des systèmes d’alarme tels que ce nouveau kit d’alarme Amazon Ring. C’est un système d’alarme complet pour les maisons avec des capteurs qui vous avertiront lorsqu’ils détecteront une porte ouverte, une fenêtre qui s’ouvre ou un mouvement étrange.

Il s’agit d’un système de sécurité créé par Ring, une société d’Amazon et qui coûte normalement 249 euros. Mais pour le moment, seulement si vous êtes un utilisateur Prime, vous pouvez l’acheter pour seulement 149 euros.

Kit 5 pièces pour sécuriser votre maison. Il dispose d’un hub de connexion, d’un capteur de mouvement, d’un capteur de fenêtre, d’une sirène et d’un panneau de commande que vous pouvez également contrôler avec Alexa.

Il s’agit d’une offre exclusive pour les utilisateurs Prime et il y a de fortes chances que vous le soyez déjà, vous devez donc vous dépêcher d’en obtenir une et la faire livrer dès que possible. Si vous n’êtes pas encore un utilisateur Prime, vous pouvez vous inscrire gratuitement et essayez-le sans engagement pendant 30 jours.

Ce système de sécurité à domicile Initial Ring Alarm a 5 produits. Il dispose d’un panneau de commande et d’un hub central pour le reste des capteurs avec un clavier numérique et des boutons pour contrôler l’alarme. Il est également compatible avec Alexa, vous pouvez donc demander à votre haut-parleur intelligent d’activer ou de désactiver l’alarme sans toucher à un bouton.

Il comprend également une station de base, un capteur de mouvement, un capteur de contact de fenêtre et de porte et une rallonge pour permettre à plus de produits Ring d’être connectés sans fil. Combinez-le avec plus de capteurs ou de caméras de sécurité pour créer un système d’alarme complet.

Cela fonctionne sans abonnement, même si pour 10 euros par mois vous avez plus de fonctions

Vous pouvez installer Ring Alarm vous-même, sans embaucher personne car il est très facile de placer les capteurs à différents endroits de votre maison. Il n’a aucun type de contrat ou d’abonnement mensuel pour le faire fonctionner. C’est tout connecter et l’associer à votre application mobile pour que cela fonctionne.

Amazon propose Ring Protect Plus, un abonnement de 10 euros par mois pour les clients Ring qui donne plus de polyvalence au système d’alarme.

Vous aurez accès à un historique vidéo jusqu’à 30 jours si vous avez des caméras, ainsi que la possibilité d’enregistrer, de partager et de capturer les vidéos.

Ajoutez une surveillance assistée, des données mobiles pour le système Ring, de cette façon, même si vous n’avez pas de WiFi, vous serez toujours connecté et des garanties prolongées ainsi qu’une remise de 10% sur les autres capteurs et produits Ring.

Si vous souhaitez ajouter plus d’accessoires au système Ring, il faut savoir que le détecteur de mouvement supplémentaire coûte 35 euros, le capteur fenêtre et porte 25 euros et la sirène extérieure coûte 79 euros.

N’oubliez pas que pour accéder à ce système d’alarme pour seulement 149 euros, vous devrez au préalable vous inscrire à Amazon Prime.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.