Amazon a violé les normes FDI, allèguent que les administrateurs indépendants de Future Retail

Les administrateurs indépendants de Future Retail (FRL) se sont plaints auprès de la Commission indienne de la concurrence (CCI), affirmant que le géant américain de la vente au détail Amazon avait enfreint les normes d’investissement direct étranger en prenant une participation de 49 % dans l’entité promotrice de l’entreprise, Future Coupons ( FCPL), et a sollicité l’agrément de la CCI en dissimulant des faits.

Demandant à la CCI de révoquer l’approbation accordée à Amazon pour acheter une participation dans FCPL, les administrateurs indépendants ont déclaré que le chien de garde devrait agir pour empêcher Amazon de perpétuer « ses desseins diaboliques et indésirables » contre la société indienne.

FCPL détient 9,9% de FRL et Amazon avait pris une participation dans FCPL en septembre 2019, juste avant que les ventes de FRL ne commencent à baisser et que la société ne commence à faire défaut de paiement à ses fournisseurs.

Plus tard, la pandémie a aggravé les choses pour le groupe. Après que Future Group a vendu ses activités à Reliance Retail, Amazon a déplacé le centre d’arbitrage international de Singapour, lui demandant d’arrêter la transaction sur la base de ses accords de non-concurrence et de droit de premier refus avec les promoteurs de Future Group.

Dans une déclaration aux bourses, les administrateurs indépendants de FRL ont déclaré que le conseil d’administration de la société, composé d’une majorité d’administrateurs indépendants, n’était pas au courant que les droits stratégiques de la société étaient acquis par Amazon.

Le pacte d’actionnaires du FCPL entre les promoteurs de Future et Amazon n’a pas été approuvé par le conseil d’administration de FRL. En outre, le pacte d’actionnaires de FRL n’a pas été incorporé dans ses statuts, ont indiqué les administrateurs.

Dans sa lettre de dimanche, les administrateurs ont indiqué qu’Amazon n’avait pas divulgué son intérêt stratégique dans FRL à la CCI. C’était pour l’empêcher de renvoyer la transaction à d’autres agences gouvernementales. Dans ce cas, les agences auraient déclaré que la transaction était illégale et, par conséquent, Amazon n’aurait pas pu procéder.

« Amazon a demandé et obtenu l’approbation de la Commission au motif qu’il investissait dans les activités de FCPL et non au motif qu’il acquérait des droits stratégiques, matériels et spéciaux sur FRL de préférence à tous les actionnaires de FRL, ce qui il a maintenant réclamé avec succès devant le tribunal arbitral », ont déclaré les administrateurs.

